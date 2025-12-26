Libur Akhir Tahun, Lumajang Jatim Diguncang Gempa Dangkal Dua Kali

Libur Akhir Tahun, Lumajang Jatim Diguncang Gempa Dangkal Dua Kali

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo (m) 3.4 melanda daerah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Jumat (26/12/2025). Belum diketahui dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa yang terjadi di Lumajang saat akhir tahun merupakan gempa dangkal.

"Gempa Mag:3.4, 26-Dec-2025 09.24.50 WIB," tulis BMKG dalam akun X dikutip Okezone.

Disebutkan, titik koordinat gempa berada di 9.49 lintang selatan, 112.92 bujur timur atau 154 kilometer sebelah barat daya Kabupaten Lumajang. Adapun, kedalaman gempa berada di angka 11 kilometer.

Gempa tersebut bukan kali pertama yang terjadi di Lumajang hari ini. Sebelumnya, gempa m 3.1 pada pukul 06.53 WIB. Sementara, titik gempa ini hanya berjarak 6 kilometer dari gempa kedua.

"Gempa Mag:3.1, 26-Dec-2025 06:53:26WIB, Lok:9.43LS, 112.92BT (148 km BaratDaya LUMAJANG-JATIM), Kedlmn:10 Km," demikian keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )