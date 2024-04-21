Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M 3,2 Goyang Pasaman Barat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |02:05 WIB
Gempa M 3,2 Goyang Pasaman Barat
Ilustrasi (Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo 3,2 terjadi di Pasaman Barat, Sumatra Barat (Sumbar) pada Minggu (21/4/2024) pukul 01.07 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 102 Kilometer dari Barat Daya Pasaman Barat, Sumbar. Adapun gempa tersebut, berada di kedalaman 26 kilometer.

"#Gempa Mag:3.2, 21-Apr-2024 01:07:07WIB, Lok:0.35LS, 99.03BT (102 km BaratDaya PASAMANBARAT-SUMBAR), Kedlmn:26 Km

 BACA JUGA:

#BMKG," demikian dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

