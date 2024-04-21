Gempa M 3,2 Goyang Pasaman Barat

JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo 3,2 terjadi di Pasaman Barat, Sumatra Barat (Sumbar) pada Minggu (21/4/2024) pukul 01.07 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 102 Kilometer dari Barat Daya Pasaman Barat, Sumbar. Adapun gempa tersebut, berada di kedalaman 26 kilometer.

"#Gempa Mag:3.2, 21-Apr-2024 01:07:07WIB, Lok:0.35LS, 99.03BT (102 km BaratDaya PASAMANBARAT-SUMBAR), Kedlmn:26 Km

#BMKG," demikian dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.