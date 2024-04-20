Gempa M3,1 Guncang Pohuwato Gorontalo Malam Ini

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 3,1 mengguncang Pohuwato, Gorontalo, Sabtu (20/4/2024), malam ini.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 21:17 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.1, 20-Apr-2024 21:17:34WIB, Lok:0.36LU, 122.03BT (14 km Tenggara POHUWATO-GORONTALO), Kedlmn:161 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )