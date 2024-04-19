Gempa Guncang Lewa Sumba Timur NTT

SUMBA TIMUR - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 2,7 mengguncang Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Jumat (19/4/2024) pukul 14:37:37 WIB (15:37:37 WITA).

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan, pusat gempa terpantau di 33 kilometer Barat Daya Lewa, Sumba Timur, pada kedalaman 28 kilometer.

Koordinat gempa ini berada pada 10,00 derajat Lintang Selatan (LS) dan 119,83 derajat Bujur Timur (BT). Informasi ini disampaikan melalui akun X (Twitter) resmi BMKG, Jumat.

"#Gempa Mag:2.7, 19-Apr-2024 14:37:37WIB, Lok:10.00LS, 119.83BT (33 km BaratDaya LEWA-SUMBATIMUR-NTT), Kedlmn:28 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun X @infoBMKG.

BMKG belum menginformasikan secara detail penyebab dan dampak kerusakan ataupun kerugian yang timbul akibat guncangan gempa ini.

(Arief Setyadi )