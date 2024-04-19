Kakek di Purwakarta Tewas Terjatuh ke Sumur Sedalam 10 Meter

PURWAKARTA - Seorang kakek tewas mengenaskan setelah terpeleset lalu jatuh ke dalam sumur sedalam 10 meter di Kampung Krajan III RT 017/RW 007 Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta (19/4/2024). Peristiwa tersebut cukup menggegerkan warga.

Korban diketahui bernama Abdurrahman bin Apri (66) warga setempat yang tenggelam sekitar pukul 7.00 WIB.

Kasi Kesos Kecamatan Pondoksalam, Dede Ridwan mengatakan, proses evakuasi berjalan dramatis dengan melibatkan tim SAR Damkar Purwakarta. Korban berhasil dievakuasi setelah satu jam dengan kondisi sudah tak bernyawa.

Jasad korban langsung disambut tangis histeris keluarga. Mereka tak menyangka hidup korban harus berakhir tragis.

“Insiden ini diduga saat korban sedang memperbaiki pompa air dan tiba-tiba terpeleset lalu jatuh ke dalam sumur,” kata Dede.

