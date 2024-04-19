Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Kakek di Purwakarta Tewas Terjatuh ke Sumur Sedalam 10 Meter

Asep Supiandi , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |14:45 WIB
Kakek di Purwakarta Tewas Terjatuh ke Sumur Sedalam 10 Meter
TKP kakek tewas tercebur ke sumur. (Foto: Asep Supiandi)
A
A
A

PURWAKARTA - Seorang kakek tewas mengenaskan setelah terpeleset lalu jatuh ke dalam sumur sedalam 10 meter di Kampung Krajan III RT 017/RW 007 Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta (19/4/2024). Peristiwa tersebut cukup menggegerkan warga.

Korban diketahui bernama Abdurrahman bin Apri (66) warga setempat yang tenggelam sekitar pukul 7.00 WIB.

 BACA JUGA:

Kasi Kesos Kecamatan Pondoksalam, Dede Ridwan mengatakan, proses evakuasi berjalan dramatis dengan melibatkan tim SAR Damkar Purwakarta. Korban berhasil dievakuasi setelah satu jam dengan kondisi sudah tak bernyawa.

Jasad korban langsung disambut tangis histeris keluarga. Mereka tak menyangka hidup korban harus berakhir tragis.

 BACA JUGA:

“Insiden ini diduga saat korban sedang memperbaiki pompa air dan tiba-tiba terpeleset lalu jatuh ke dalam sumur,” kata Dede.

(Qur'anul Hidayat)

      
