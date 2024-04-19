Geger! Mahasiswa Asal Madura Tewas Bersimbah Darah di Kamar Mandi

SAMPANG - AW (27), seorang mahasiswa asal Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan Pamekasan, Madura, ditemukan bersimbah darah di kamar mandi, Kamis (18/4/2024)

AW ditemukan dalam kondisi tragis dengan perut mengalami luka parah. Peristiwa nahas itu ditemukan pertama kali oleh tante korban dan berteriak minta tolong kepada warga sekitar.

Kasi Humas Polres Pamekasan AKP Sri Sugiarto membenarkan peristiwa mahasiswa bersimbah darah itu.

"Peristiwa bermula saat sepupu korban bernama Karimah (40) mendengar teriakan minta tolong dari tante korban karena melihat korban bersimbah darah dan luka parah dari di perutnya," katanya, Jumat (19/4/2024)

Karimah pun menghampirinya dan melihat korban AW sudah berbaring di samping rumah. Karimah pun minta tolong ke tetangganya. Sementara di samping korban, para saksi ini melihat sebilah pisau.

"Para saksi meminta tolong kepada warga lainnya untuk membawa korban ke Puskesmas Larangan," terangnya.

Saat diperiksa di Puskesmas Larangan, korban mengalami luka robek di bagian perut. Tak berangsur lama, nyawa korban tak tertolong dan dinyatakan meninggial dunia.

"Diduga korban melakukan bunuh diri dengan cara menusukkan pisau ke perutnya," ungkapnya