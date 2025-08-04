Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai

YOGYAKARTA – Warga dan wisatawan di kawasan Pantai Krakal, Kecamatan Tanjungsari, Gunungkidul, Yogyakarta, digegerkan oleh penemuan mayat dalam kondisi mengenaskan. Jenazah tanpa kepala tersebut ditemukan terombang-ambing di bibir pantai dan terseret ombak.

Penemuan ini pertama kali diketahui oleh seorang wisatawan pada pukul 13.30 WIB, yang kemudian segera melaporkannya kepada petugas SAR. Kondisi jenazah yang ditemukan sudah sulit dikenali karena rusak parah, berwarna putih, dan mengeluarkan bau tidak sedap.

Petugas SAR Satlinmas Wilayah I Gunungkidul yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi.

“Saat ditemukan, kondisi jenazah sulit dikenali. Petugas belum dapat memastikan identitas korban karena kondisinya sudah rusak dan tanpa kepala,” ujar Koordinator SAR Satlinmas Wilayah I Gunungkidul, Sunu Handoko Bayu Sagara, Senin (4/8/2025).

Jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Yogyakarta. Pihak berwenang akan melakukan autopsi guna mencari tahu identitas dan penyebab kematian korban.

Hingga berita ini diturunkan, identitas korban masih belum diketahui secara pasti. Pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap misteri di balik penemuan mayat tersebut.

(Fetra Hariandja)