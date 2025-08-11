Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan

PANDEGLANG – Warga Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, digegerkan penemuan mayat pria yang sudah membusuk. Jasad pria itu berada di dalam mobil sedan yang terparkir di pinggir Jalan Raya Labuan-Pandeglang.

Lokasi penemuan mayat tepat berada di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, yang langsung membuat heboh warga sekitar. Polisi dari Tim Inafis Satreskrim Polres Pandeglang bersama Polsek Saketi segera datang ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Mayat pria tersebut ditemukan dalam posisi terlentang di jok belakang mobil sedan dengan kondisi sudah membusuk. Identitas korban masih belum diketahui. Polisi memastikan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh mayat berdasarkan pemeriksaan awal.

Kapolsek Saketi, IPTU Rana Triana, membenarkan penemuan mayat tersebut. Korban diduga orang tanpa identitas dan pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan penyebab kematian.

“Mayat ditemukan di dalam mobil dengan kondisi membusuk. Saat ini kami masih menyelidiki identitas dan penyebab kematian. Kami membawa jenazah ke RSUD Berkah Pandeglang untuk pemeriksaan lanjutan,” ujar IPTU Rana Triana, Senin (11/8/2025).

Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap kronologi dan latar belakang kematian pria tersebut. Sementara itu, warga setempat masih merasa was-was dan berharap kasus ini segera terungkap demi keamanan lingkungan mereka.

(Fetra Hariandja)