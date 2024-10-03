Terkuak! Mayat Membusuk di Pinggir Jalan Sukabumi-Banten Korban Pembunuhan

SUKABUMI - Polisi berhasil mengungkap identitas mayat pria yang ditemukan membusuk di tepi Jalan Nasional Sukabumi-Banten, tepatnya di Kampung Cilengka, Desa Pasirbaru, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Korban yang awalnya berstatus Mr. X, diketahui bernama Diki Jaya (21), warga Kampung Baru, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.

"Identitas korban akhirnya diketahui setelah melalui serangkaian metode ilmiah. Korban adalah Diki Jaya, usia 21 tahun," ujar Kasat Reskrim Polres Sukabumi, AKP Ali Jupri, Kamis (3/10/2024).

Proses identifikasi korban sempat menemui kendala karena kondisi jasad yang sudah membusuk dan mengering, sehingga pemeriksaan sidik jari tidak dapat segera dilakukan. Namun, petugas berhasil mengungkap identitas dengan metode ilmiah lain.

Ali Jupri mengungkapkan, penyelidikan yang dilakukan mengarah pada dugaan tindak pidana pembunuhan. Setelah identitas terungkap, keluarga korban dipanggil dan memastikan bahwa Diki Jaya adalah korban kejahatan.

"Kami telah mengamankan beberapa orang yang diduga terlibat dalam kejadian ini dan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap motif serta detail dari kejadian," jelas Ali.

Saat ini, polisi juga sedang melakukan pra-rekonstruksi di lokasi utama tindak pidana tersebut, yakni di Kampung Wisata Katapang Condong, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu. Langkah ini diambil untuk mengungkap lebih jelas kronologi dan modus operandi pembunuhan tersebut.

Sebelumnya, warga Kampung Cilengka, Desa Pasirbaru, digemparkan oleh penemuan mayat yang sudah membusuk pada Minggu (29/9/2024). Mayat itu ditemukan oleh seorang warga yang tengah mencari rumput untuk ternaknya.