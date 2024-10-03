Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Terkuak! Mayat Membusuk di Pinggir Jalan Sukabumi-Banten Korban Pembunuhan

Ilham Nugraha , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |16:53 WIB
Terkuak! Mayat Membusuk di Pinggir Jalan Sukabumi-Banten Korban Pembunuhan
Mayat ditemukan membusuk di pinggir jalan. (Foto: Ilham Nugraha)
A
A
A

SUKABUMI - Polisi berhasil mengungkap identitas mayat pria yang ditemukan membusuk di tepi Jalan Nasional Sukabumi-Banten, tepatnya di Kampung Cilengka, Desa Pasirbaru, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Korban yang awalnya berstatus Mr. X, diketahui bernama Diki Jaya (21), warga Kampung Baru, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.

"Identitas korban akhirnya diketahui setelah melalui serangkaian metode ilmiah. Korban adalah Diki Jaya, usia 21 tahun," ujar Kasat Reskrim Polres Sukabumi, AKP Ali Jupri, Kamis (3/10/2024). 

Proses identifikasi korban sempat menemui kendala karena kondisi jasad yang sudah membusuk dan mengering, sehingga pemeriksaan sidik jari tidak dapat segera dilakukan. Namun, petugas berhasil mengungkap identitas dengan metode ilmiah lain. 

Ali Jupri mengungkapkan, penyelidikan yang dilakukan mengarah pada dugaan tindak pidana pembunuhan. Setelah identitas terungkap, keluarga korban dipanggil dan memastikan bahwa Diki Jaya adalah korban kejahatan.

"Kami telah mengamankan beberapa orang yang diduga terlibat dalam kejadian ini dan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap motif serta detail dari kejadian," jelas Ali.

Saat ini, polisi juga sedang melakukan pra-rekonstruksi di lokasi utama tindak pidana tersebut, yakni di Kampung Wisata Katapang Condong, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu. Langkah ini diambil untuk mengungkap lebih jelas kronologi dan modus operandi pembunuhan tersebut.

Sebelumnya, warga Kampung Cilengka, Desa Pasirbaru, digemparkan oleh penemuan mayat yang sudah membusuk pada Minggu (29/9/2024). Mayat itu ditemukan oleh seorang warga yang tengah mencari rumput untuk ternaknya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175362//lokasi_penemuan_mayat_terapis_di_jaksel-rL50_large.jpg
Kasus Kematian Terapis Pejaten, Polisi Koordinasi dengan Dukcapil Pastikan Identitas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3174028//penemuan_mayat_terapi_muda-WSMv_large.jpg
Misteri Kematian Terapis Muda di Pejaten, Ada Luka Lecet di Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3174005//mayat-WsDn_large.jpg
Terapis Ditemukan Tewas di Lahan Kosong, Polisi Tunggu Hasil Autopsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172076//suami_bunuh_istri-N4rU_large.jpg
Diduga Akibat Perselingkuhan, Suami Tega Bunuh Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/340/3171768//anak_bunuh_ayah_dan_ibu_kandung-foBK_large.jpg
Pemuda Ini Tega Bunuh Ayah dan Ibu Kandung, Jenazah Ditemukan di Atas Tempat Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171666//kosan_lokasi_penemuan_mayat_bocah-sDc9_large.jpg
Kasus Bocah 8 Tahun Tewas di Indekos Penjaringan, Polisi Periksa 5 Saksi 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement