INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Markas Utama KKB Luluh Lantak Digempur Pasukan Khusus TNI, Satu Orang Tewas

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 09 Oktober 2025 |19:34 WIB
Breaking News! Markas Utama KKB Luluh Lantak Digempur Pasukan Khusus TNI, Satu Orang Tewas
Markas Utama KKB Luluh Lantak Digempur Pasukan Khusus TNI, Satu Orang Tewas
PAPUA -   Satgas TNI dari Koops Habema berhasil menguasai salah satu markas utama Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)/OPM Kodap XII/Lanny Jaya pimpinan Purom Okiman Wenda di wilayah pegunungan Unambunggu, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan.

Dalam video yang diterima Okezone, markas utama KKB tersebut berada jauh di pedalaman Papua.  Markas tersebut berbentuk honai atau rumah tradisional masyarakat Papua Pegunungan. 

Pasukan khusus TNI itu juga terlihat menghancurkan plang dan mengibarkan bendera merah putih di lokasi.

Panglima Komando Operasi Satgas Habema Mayjen TNI Lucky Avianto mengatakan, markas tersebut diketahui menjadi pusat koordinasi kelompok bersenjata yang selama ini aktif melakukan aksi kekerasan terhadap aparat keamanan dan masyarakat sipil.

“Keberhasilan TNI menguasai markas itu memukul kekuatan OPM di kawasan Lanny Jaya,”ujar Mayjen TNI Lucky Avianto, dalam keterangannya yang diterima Okezone, Kamis (9/10/2025).

Dikatakan Lucky, kelompok teroris tersebut juga melancarkan serangan balasan, yang kemudian berujung pada kontak senjata dengan satuan tugas TNI.

Dalam kontak senjata tersebut, satu orang teroris OPM atas nama Mayu Waliya berhasil dilumpuhkan.

"Identitas korban baru dapat dipastikan, setelah tim berhasil membuka dan mengidentifikasi data dalam telepon genggam yang ditemukan di lokasi kejadian,” ujarnya.

 

