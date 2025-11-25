Gempa M4,7 Guncang Aceh, BMKG: Tak Ada Bangunan Rusak

JAKARTA - Gempa bumi Magnitudo 4,7 mengguncang Kabupaten Bener Meriah, Aceh pada Selasa (25/11/2025) sekira pukul 00.30 WIB. Direktur Gempa dan Tsunami BMKG, Daryono, menyampaikan gempa tersebut berada di kedalaman 4 km.

"Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini berkekuatan M4,7. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 4.91° LU dan 96.78° BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 22 km Barat Laut Kabupaten Bener Meriah, Aceh, pada kedalaman 4 km," kata Daryono, Selasa (25/11/2025).

Dampak getaran gempa dirasakan warga Kabupaten Bener Meriah dengan skala intensitas IV MMI. Getaran gempa juga dirasakan warga daerah Lhokseumawe, Aceh Timur, Bireuen, dan Pidie.

"Namun, hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempabumi tersebut," sambung Daryono.

Jika memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa bumi yang terjadi ini merupakan jenis gempa dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif.

"Hingga pukul 00:59 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan bahwa terdapat 5 kejadian gempa bumi susul

(Arief Setyadi )