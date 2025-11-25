Bawaslu Sebut Partai Perindo Jabar Siap Sambut Pemilu 2029

BANDUNG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menilai DPW Partai Perindo Jabar siap luar biasa menyongsong Pemilu 2029. Partai Perindo telah melakukan persiapan matang untuk menghadapi pesta demokrasi di Indonesia itu.

"Partai Perindo saya lihat kesiapannya sudah sangat luar biasa berkaitan dengan pendataan partai politik," kata Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Jabar, Usep Agus Jauhari di Kantor DPW Partai Perindo Jabar, Jalan Cipaganti, Kota Bandung, Selasa (25/11/2025).

Usep menjelaskan, DPW Partai Perindo Jabar telah melakukan konsolidasi dan siap secara struktur. "Walaupun tidak punya kursi di provinsi (DPRD Jabar), tetapi auranya luar biasa dalam menghadapi pemilu ke depan, khususnya Pemilu 2029," ujar Usep.

Bawaslu Jabar, ia melanjutkan, mendatangi semua kantor partai politik. Salah satunya DPW Partai Perindo untuk memastikan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Jadi kami bersilaturahmi dalam rangka memastikan itu (pemutakhiran data partai politik berkelanjutan)," tuturnya.

Usep mengatakan, dalam kunjungan itu, Bawaslu Jabar menyampaikan problem yang terjadi pada Pemilu 2024 lalu yang harus sama-sama dibenahi.

Sebab pembenahan terhadap problem pemilu tak hanya tanggung jawab lembaga penyelenggara pemilu tetapi semua pihak, termasuk partai politik.