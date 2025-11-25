Jabat Ketua DPW Papua Pegunungan, John Richard Banua Siap Majukan Partai Perindo

JAKARTA - DPP Partai Perindo menunjuk John Richard Banua sebagai Ketua DPW Partai Perindo Papua Pegunungan. Penunjukan tersebut melalui penyerahan surat keputusan (SK) yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah pada Selasa (25/11/2025).

Jhon Richard menyatakan terima kasihnya kepada DPP Partai Perindo yang telah mempercayainya sebagai nahkoda partai berlambang Rajawali mengepakkan sayap di Provinsi Papua Pegunungan.

"Inilah tugas kita di daerah untuk bekerja untuk memajukan Partai Perindo," kata Jhon Richard saat ditemui di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025).

Ia menjelaskan, akan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mempertahankan kursi DPRD yang ada di daerahnya. Sejalan dengan itu, ia akan berjuang menambah kursi tersebut.

"Itulah tanggung jawab sebagai Ketua DPW," ujarnya.

Untuk mencapai hal tersebut, ia mengaku senantiasa akan terus berkoordinasi dengan DPP Partai Perindo. Nantinya, komunikasi dengan pusat akan ia koordinasikan dengan pengurus di daerah yang dipimpin.

(Erha Aprili Ramadhoni)