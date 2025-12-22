Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |20:56 WIB
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Angkie Yudistia, menegaskan perempuan, khususnya para ibu, memiliki peran strategis dan tak tergantikan dalam proses pemulihan pascabencana. Hal ini sejalan dengan visi besar “Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045”. Pembangunan nasional tidak hanya bertumpu pada infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga pada ketangguhan sosial dan kemanusiaan.

1. Ibu Pilar Pemulihan Bencana

Menurut Angkie, dalam setiap situasi bencana, ibu sering kali menjadi aktor pertama yang memastikan keberlangsungan hidup keluarga. 

“Di tengah keterbatasan dan trauma pascabencana, ibu hadir sebagai penjaga harapan, menguatkan anak-anak, mengelola kebutuhan dasar keluarga, sekaligus menjadi penggerak solidaritas di komunitas,” ujar Angkie, dalam keterangannya, Senin (22/12/2025).

Angkie menekankan, pemulihan bencana bukan semata soal membangun kembali fisik wilayah terdampak, melainkan juga memulihkan martabat, rasa aman, dan masa depan generasi berikutnya. 

Di titik inilah peran perempuan menjadi sangat krusial. Ibu tidak hanya merawat, tetapi juga mendidik, menenangkan, dan menanamkan nilai ketangguhan kepada anak-anak sejak dini.

Angkie menyampaikan, pemberdayaan perempuan dalam konteks kebencanaan harus menjadi kebijakan berkelanjutan, bukan respons sesaat. 

Akses perempuan terhadap pendidikan kebencanaan, dukungan psikososial, kesehatan reproduksi, serta peluang ekonomi pascabencana perlu diperkuat agar mereka dapat kembali berkarya dan mandiri.

 

