Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Partai Perindo Serahkan SK Ketua DPW Papua Pegunungan ke John Richard Banua

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |18:12 WIB
Partai Perindo Serahkan SK Ketua DPW Papua Pegunungan ke John Richard Banua
Partai Perindo Serahkan SK Ketua DPW Papua Pegunungan ke John Richard Banua (iNews Media Group/Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menyerahkan surat keputusan (SK) Ketua DPW Papua Pegunungan kepada John Richard Banua. Penyerahan SK tersebut digelar di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro Nomor 29, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025). 

1. Penyerahan SK

Ferry menjelaskan, penyerahan SK tersebut merupakan keseriusan partainya guna memperkuat kelembagaan dalam menghadapi pemilu mendatang. Selain DPW, dalam kesempatan tersebut juga turut diserahkan SK kepengurusan kepada delapan DPD Partai Perindo di Papua Pegunungan. 

"Ini satu upaya konsolidasi kelembagaan dan penguatan kelembagaan yang insya Allah nanti oleh teman-teman, Pak Ketua dan teman-teman di DPW dan juga DPD di Papua Pegunungan akan menjadi bagian penting untuk meningkatkan konsolidasi, penguatan kelembagaan, dan juga persiapan-persiapan kegiatan elektoral lainnya di Papua Pegunungan," kata Ferry saat ditemui di lokasi. 

Ia menyebutkan, dengan penyerahan SK ini, diharapkan Partai Perindo DPW Papua Pegunungan akan mulai bersiap diri dalam menghadapi verifikasi partai dan melakukan kegiatan berbasis elektoral. 

"Harapan yang paling penting dan yang paling utama adalah menambahnya kursi-kursi di DPRD Papua Pegunungan dan juga di DPRD di Kabupaten Papua Pegunungan dan juga para kepala-kepala daerah yang ada," ujarnya. 

Ia berharap nantinya di Papua Pegunungan melahirkan anggota DPR RI dari Partai Perindo.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185253/perindo-4ytd_large.jpg
Partai Perindo: Kita Kawal Pemilu Berintegritas dan Jadi Bagian Kedaulatan Suara Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185221/partai-Jkoe_large.jpg
Partai Perindo Bersama 7 Parpol Deklarasikan Sekber GKSR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459/sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement