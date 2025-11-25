Partai Perindo Serahkan SK Ketua DPW Papua Pegunungan ke John Richard Banua

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menyerahkan surat keputusan (SK) Ketua DPW Papua Pegunungan kepada John Richard Banua. Penyerahan SK tersebut digelar di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro Nomor 29, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025).

Ferry menjelaskan, penyerahan SK tersebut merupakan keseriusan partainya guna memperkuat kelembagaan dalam menghadapi pemilu mendatang. Selain DPW, dalam kesempatan tersebut juga turut diserahkan SK kepengurusan kepada delapan DPD Partai Perindo di Papua Pegunungan.

"Ini satu upaya konsolidasi kelembagaan dan penguatan kelembagaan yang insya Allah nanti oleh teman-teman, Pak Ketua dan teman-teman di DPW dan juga DPD di Papua Pegunungan akan menjadi bagian penting untuk meningkatkan konsolidasi, penguatan kelembagaan, dan juga persiapan-persiapan kegiatan elektoral lainnya di Papua Pegunungan," kata Ferry saat ditemui di lokasi.

Ia menyebutkan, dengan penyerahan SK ini, diharapkan Partai Perindo DPW Papua Pegunungan akan mulai bersiap diri dalam menghadapi verifikasi partai dan melakukan kegiatan berbasis elektoral.

"Harapan yang paling penting dan yang paling utama adalah menambahnya kursi-kursi di DPRD Papua Pegunungan dan juga di DPRD di Kabupaten Papua Pegunungan dan juga para kepala-kepala daerah yang ada," ujarnya.

Ia berharap nantinya di Papua Pegunungan melahirkan anggota DPR RI dari Partai Perindo.



