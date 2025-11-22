Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Partai Perindo Bersama 7 Parpol Deklarasikan Sekber GKSR

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |18:44 WIB
JAKARTA - Partai Perindo bersama tujuh partai politik (parpol) non-parlemen mendeklarasikan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR). Tujuh parpol tersebut yaitu, PPP, Hanura, Ummat, PKN, PBB, Buruh, dan Partai Berkarya. Partai Perindo diwakili Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

"Yang kami ambil pada hari ini oleh GKSR, yang dipimpin langsung oleh ketua GKSR yaitu OSO (Oman Sapta Odang), yang pertama adalah deklarasi (Sekber GKSR), resmi ditandatangani oleh semua ketua umum delapan partai politik sebagaimana yang tadi telah disebutkan," kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta, Sabtu (22/11/2025).

Said Iqbal menjelaskan, GKSR memiliki empat isu utama yang akan diperjuangkan dalam empat tahun mendatang.

Pertama, terkait verifikasi parpol peserta pemilu. Menurutnya, parpol non-parlemen tidak perlu melalui tahap verifikasi faktual (verfak). Sebab, pada pemilu sebelumnya telah dinyatakan lolos verfak.

"Kenapa harus di-verfak lagi? Nah, untuk partai politik yang baru mendaftarkan diri, maka dikenakan verifikasi administrasi (Vermin) dan verifikasi faktual atau disingkat Verfak. Itu sikap GKSR terhadap isu pertama, verifikasi peserta pemilu," ujarnya.

Said Iqbal meminta, parliamentary threshold cukup di angka 1 persen saja, hal ini untuk menyelamatkan suara rakyat. Sebab, jika perolehan suara delapan partai tersebut dikumpulkan maka akan terkumpul sekitar 11 juta suara yang berada di posisi ketujuh dari raihan semua parpol.

 

