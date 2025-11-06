Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ghazala Hashmi Cetak Sejarah di Pemilu AS, Jadi Muslimah Pertama Jabat Wakil Gubernur Virginia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |11:34 WIB
Ghazala Hashmi Cetak Sejarah di Pemilu AS, Jadi Muslimah Pertama Jabat Wakil Gubernur Virginia
Ghazala Hashmi memenangi kursi Wakil Gubernur Virginia. (Foto: AP)
JAKARTA – Zohran Mamdani mencatat sejarah dengan memenangkan pemilihan Wali Kota New York City, menjadikannya Muslim pertama yang menjabat posisi tersebut sepanjang sejarah kota tersebut. Namun, dia bukan satu-satunya politisi Muslim di Amerika Serikat (AS) yang membuat sejarah pada malam pemilihan itu.

Ghazala Hashmi, juga dari Partai Demokrat, memenangkan pemilihan wakil gubernur negara bagian pada Selasa (4/11/2025), menjadi orang India-Amerika pertama dan Muslim pertama yang memenangkan jabatan di tingkat negara bagian Virginia.

“Hal ini dimungkinkan karena besarnya dan luasnya peluang yang tersedia di negara ini dan di negara bagian ini,” ujar Hashmi dalam pidato kemenangannya, sebagaimana dilansir Al Jazeera.

Hashmi, 61, tiba di AS saat masih kecil, datang dari Hyderabad, India, bersama keluarganya untuk bergabung dengan ayahnya yang mengajar di Georgia Southern University di Savannah.

Dia saat ini adalah seorang senator negara bagian yang mewakili sebuah distrik di selatan Richmond, Virginia. Sebelumnya, ia bekerja sebagai profesor perguruan tinggi di Virginia. Ia memasuki dunia politik pada 2019 dengan memenangkan kursi Senat Negara Bagian Virginia yang saat itu dikuasai Partai Republik, dan kemudian memenangkan pemilihan pendahuluan Partai Demokrat yang ramai untuk wakil gubernur pada Juni.

 

