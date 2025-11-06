Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Zohran Mamdani, Anak Imigran Uganda yang Jadi Wali Kota Muslim Pertama New York

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |06:05 WIB
Zohran Mamdani, Anak Imigran Uganda yang Jadi Wali Kota Muslim Pertama New York
Zohran Mamdani. (Foto: X/@ZohranKMamdani)
JAKARTA Zohran Kwame Mamdani mencatat sejarah dengan terpilih sebagai Wali Kota New York, Amerika Serikat (AS), pada 4 November 2025. Dengan mengalahkan saingannya, Andrew Cuomo dan Curtis Sliwa, Mamdani yang berusia 34 tahun menjadi wali kota Muslim pertama dan wali kota termuda dalam sejarah New York.

Latar Belakang dan Kehidupan Awal

Zohran Mamdani lahir pada 18 Oktober 1991 di Kampala, Uganda, dari pasangan yang juga merupakan tokoh terkenal. Ayahnya, Mahmood Mamdani, adalah seorang profesor di Columbia University, sementara ibunya, Mira Nair, merupakan sutradara film ternama.

Pada usia 7 tahun, Mamdani dan keluarganya pindah ke New York City, AS, di mana ia tumbuh besar hingga saat ini. Mamdani menyelesaikan pendidikan menengahnya di Bronx High School of Science pada 2010 sebelum melanjutkan pendidikan ke Bowdoin College di Maine untuk meraih gelar sarjana dalam bidang Africana Studies pada 2014.

Mamdani memiliki kepedulian besar pada isu kemanusiaan dan perjuangan rakyat Palestina, yang terlihat dari keterlibatannya pada cabang Students for Justice in Palestine yang ia dirikan di kampusnya semasa kuliah.

Karier Sebelum Politik

Setelah lulus kuliah, Mamdani sempat menekuni berbagai bidang sebelum terjun ke politik. Ia pernah bekerja di industri film bersama ibunya dan bahkan membentuk duo hip-hop dengan nama panggung "Young Cardamom" bersama teman masa kecilnya.

 

      
