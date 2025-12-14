Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan ISIS di Suriah: Dua Tentara AS dan Warga Sipil Tewas

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |07:04 WIB
Serangan ISIS di Suriah: Dua Tentara AS dan Warga Sipil Tewas
Dua Tentara AS Tewas usai diserang kelompok ISIS (Foto: AP News)
JAKARTA – Dua anggota militer Amerika Serikat dan seorang warga sipil tewas dalam serangan yang diduga dilakukan oleh anggota kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Suriah. Dalam insiden tersebut, tiga anggota militer AS lainnya dilaporkan mengalami luka-luka.

Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan, personel militer dan sipil AS diserang oleh seorang “penembak ISIS tunggal” pada Sabtu 13 Desember 2025. Penyerang tersebut terlibat baku tembak dengan pasukan AS dan akhirnya tewas di lokasi kejadian.

CENTCOM tidak merinci lokasi pasti insiden tersebut dan tidak mengungkap identitas korban, sesuai kebijakan Pentagon.

Menanggapi serangan itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersumpah akan melakukan “pembalasan yang sangat serius” dan menyalahkan ISIS atas insiden berdarah tersebut.

“Ini adalah serangan ISIS terhadap AS dan Suriah, di wilayah Suriah yang sangat berbahaya dan tidak sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah,” tulis Trump melalui unggahan di platform Truth Social miliknya, seperti dilansir dari rt.com, Minggu (14/12/2025). 

 

