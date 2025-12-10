Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Desak Thailand dan Kamboja Hentikan Pertempuran di Perbatasan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |11:56 WIB
AS Desak Thailand dan Kamboja Hentikan Pertempuran di Perbatasan
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Selasa (9/12/2025) mendesak penghentian segera pertempuran di sepanjang perbatasan Kamboja–Thailand menyusul bentrokan baru yang telah menewaskan setidaknya 10 orang. Rubio meminta kedua belah pihak segera melakukan langkah deeskalasi dan melindungi warga sipil.

“Amerika Serikat prihatin dengan pertempuran dan korban jiwa yang terus berlanjut di sepanjang perbatasan Kamboja–Thailand,” tulis Rubio di X, sebagaimana dilansir Anadolu. “Kedua belah pihak harus segera menghentikan permusuhan, melindungi warga sipil, dan kembali ke langkah-langkah deeskalasi yang diuraikan dalam Perjanjian Perdamaian Kuala Lumpur,” tambahnya.

Bentrokan antara kedua negara bertetangga itu telah mengakibatkan setidaknya 10 kematian, terdiri atas tujuh warga sipil Kamboja dan tiga tentara Thailand sejak Senin (8/12/2025). Bangkok melaporkan 29 tentara Thailand terluka, sementara 20 warga sipil terluka di Kamboja.

Babak pertempuran terbaru dimulai Senin pagi di tengah serangan udara oleh jet F-16 Thailand setelah Bangkok menuduh Phnom Penh melakukan “serangan perbatasan” yang menewaskan satu tentara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/18/3188937//presiden_amerika_serikat_donald_trump_bersama_dengan_presiden_ukraina_volodymyr_zelensky-Hhvx_large.jpg
Trump Beri Zelensky Batas Waktu Tanggapi Rencana Perdamaian AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/18/3188749//ilustrasi-vMGS_large.jpg
Pertempuran Menyebar Sepanjang Perbatasan Thailand–Kamboja, Jumlah Korban Bertambah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/18/3188635//ribuan_warga_thailanda_dan_kamboja_mengungsi-HEC8_large.jpg
Ribuan Warga Kamboja dan Thailand Mengungsi Setelah Bentrokan Tewaskan Setidaknya 5 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/18/3188502//ilustrasi-urTp_large.jpg
Thailand Lancarkan Serangan Udara ke Kamboja Setelah Bentrokan di Perbatasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/18/3188188//presiden_amerika_serikat_donald_trump-6xIe_large.jpg
Trump Sebut Imigran Somalia ‘Sampah’, Tak Diinginkan di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/18/3188032//menteri_keamanan_dalam_negeri_as_kristi_noem-m3P7_large.jpg
AS Berencana Perluas Larangan Perjalanan ke Lebih dari 30 Negara, Indonesia Termasuk?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement