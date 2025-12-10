Trump Beri Zelensky Batas Waktu Tanggapi Rencana Perdamaian AS

Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih.

JAKARTA – Utusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah memberi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tenggat waktu baru untuk menanggapi rencana perdamaian yang diusulkan Washington, menurut beberapa pejabat yang tidak disebutkan namanya kepada Financial Times. Menurut sumber tersebut, Zelensky hanya punya waktu “beberapa hari” untuk memberi tanggapan, meskipun ia bersikeras tidak akan menerima kesepakatan terkait penyerahan wilayah Ukraina.

FT melaporkan bahwa Trump berharap dapat menyelesaikan kesepakatan sebelum Natal, sebuah tenggat waktu yang kini tampak semakin tidak realistis.

Dalam sebuah unggahan di X setelah pertemuan dengan para pemimpin Eropa dan NATO, Zelensky mengisyaratkan bahwa ia akan mengirimkan proposal yang direvisi, dipimpin Ukraina, kepada Gedung Putih. “Kami berkomitmen untuk perdamaian sejati,” tulis Zelensky, seraya menambahkan bahwa Kyiv akan menyampaikan dokumen yang disempurnakan dalam waktu dekat.

Zelensky memperjelas posisinya pada Senin (8/12/2025) malam dengan mengatakan kepada wartawan: “Tidak diragukan lagi, Rusia bersikeras agar kami menyerahkan wilayah. Jelas, kami tidak ingin menyerahkan apa pun. Itulah yang kami perjuangkan.” Ia menambahkan bahwa Ukraina tidak memiliki hak hukum maupun moral untuk melepaskan tanah.