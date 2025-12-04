Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Putin: Rusia Akan Kuasai Seluruh Wilayah Donbass dari Ukraina

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |16:32 WIB
Putin: Rusia Akan Kuasai Seluruh Wilayah Donbass dari Ukraina
Presiden Rusia Vladimir Putin. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Vladimir Putin mengatakan bahwa Rusia akan mengusir pasukan Ukraina dari Donbass dan sepenuhnya membebaskan wilayah tersebut. Putin menegaskan bahwa Rusia akan mencapai tujuan itu melalui aksi militer maupun upaya diplomatik.

Pernyataan itu disampaikan Putin dalam sebuah wawancara dengan India Today pada Kamis (3/12/2025), menjelang kunjungan kenegaraannya ke negara itu dan dua hari setelah perundingan di Kremlin dengan utusan Presiden Amerika Serikat (AS), Steve Witkoff, yang berfokus pada rencana perdamaian rancangan Amerika untuk konflik Ukraina.

Versi awal rencana perdamaian itu berisi 28 poin yang bocor ke media pekan lalu. Rencana tersebut dilaporkan meminta Kyiv untuk melepaskan wilayah di Donetsk dan Luhansk—wilayah Donbass Rusia yang masih berada di bawah kendalinya—meninggalkan ambisi bergabung dengan NATO, serta membatasi kekuatan militernya. Kyiv telah menolak persyaratan-persyaratan tersebut.

Namun, Putin mengisyaratkan bahwa Tentara Ukraina akan segera kehilangan wilayah Donbass yang masih dikuasainya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/18/3187764//telur_musim_dingin_imperial_faberge-Mvz7_large.jpg
Telur Faberge untuk Tsar Terakhir Rusia Pecahkan Rekor Pelelangan, Terjual Rp508 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/18/3187459//pertemuan_presiden_rusia_vladimir_putin_dan_utusan_trump_steve_witkoff_di_moskow-vqWt_large.jpg
Pertemuan Lima Jam Putin dan Utusan Trump Gagal Capai Kesepakatan Damai Konflik Rusia-Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/18/3187229//presiden_ukraina_volodymyr_zelensky-Gb4F_large.jpg
Zelensky Ungkap Isu yang Buat Rencana Perdamaian Rusia-Ukraina Tak Kunjung Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/18/3187188//rusia_klaim_rebut_kota_strategis_pokrovsk-sGb0_large.png
Rusia Klaim Rebut Kota Strategis Pokrovsk, Tekanan terhadap Ukraina Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/16/3186862//ilustrasi-Dcbl_large.jpg
Rusia Ancam Blokir Total WhatsApp, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/18/3186820//kapal_tanker_terbakar-jmXA_large.jpg
Diserang Drone Ukraina, Kapal Tanker Armada Bayangan Rusia Terbakar di Laut Hitam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement