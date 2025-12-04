Putin: Rusia Akan Kuasai Seluruh Wilayah Donbass dari Ukraina

JAKARTA – Presiden Vladimir Putin mengatakan bahwa Rusia akan mengusir pasukan Ukraina dari Donbass dan sepenuhnya membebaskan wilayah tersebut. Putin menegaskan bahwa Rusia akan mencapai tujuan itu melalui aksi militer maupun upaya diplomatik.

Pernyataan itu disampaikan Putin dalam sebuah wawancara dengan India Today pada Kamis (3/12/2025), menjelang kunjungan kenegaraannya ke negara itu dan dua hari setelah perundingan di Kremlin dengan utusan Presiden Amerika Serikat (AS), Steve Witkoff, yang berfokus pada rencana perdamaian rancangan Amerika untuk konflik Ukraina.

Versi awal rencana perdamaian itu berisi 28 poin yang bocor ke media pekan lalu. Rencana tersebut dilaporkan meminta Kyiv untuk melepaskan wilayah di Donetsk dan Luhansk—wilayah Donbass Rusia yang masih berada di bawah kendalinya—meninggalkan ambisi bergabung dengan NATO, serta membatasi kekuatan militernya. Kyiv telah menolak persyaratan-persyaratan tersebut.

Namun, Putin mengisyaratkan bahwa Tentara Ukraina akan segera kehilangan wilayah Donbass yang masih dikuasainya.