HOME NEWS INTERNATIONAL

Pertemuan Lima Jam Putin dan Utusan Trump Gagal Capai Kesepakatan Damai Konflik Rusia-Ukraina

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |10:43 WIB
Pertemuan Lima Jam Putin dan Utusan Trump Gagal Capai Kesepakatan Damai Konflik Rusia-Ukraina
Pertemuan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Utusan Trump Steve Witkoff di Moskow, 2 Desember 2025. (Foto: Pool via Reuters)
JAKARTA – Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan utusan utama Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Rabu (3/12/2025) di Kremlin untuk membahas proposal rencana perdamaian guna menyelesaikan perang di Ukraina. Namun, pertemuan selama lima jam itu belum berhasil mencapai kesepakatan damai, demikian disampaikan Kremlin.

Pembicaraan antara Putin dan utusan khusus Trump, Steve Witkoff, serta menantunya, Jared Kushner, berlangsung hingga lewat tengah malam. Setelah itu, ajudan utama Putin untuk kebijakan luar negeri, Yuri Ushakov, mengatakan, “Belum ada kompromi yang ditemukan. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan,” ujarnya kepada para wartawan dalam sebuah pengarahan di Kremlin, sebagaimana dilansir Reuters.

Ushakov mengatakan bahwa Putin bereaksi negatif terhadap beberapa proposal dari AS. Witkoff pergi ke Kedutaan Besar AS di Moskow setelah perundingan untuk memberi pengarahan kepada Gedung Putih, kata Ushakov.

Ushakov menambahkan bahwa pertemuan antara Putin dan Trump saat ini belum direncanakan, meskipun ia mengatakan perundingan tersebut konstruktif dan terdapat peluang besar bagi kerja sama ekonomi AS-Rusia.

 

