Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ketegangan Memuncak, AS Gelar Latihan Serangan Udara terhadap Venezuela

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |10:50 WIB
Ketegangan Memuncak, AS Gelar Latihan Serangan Udara terhadap Venezuela
Pesawat pembom Amerika Serikat B52 Stratofortress.
A
A
A

JAKARTA – Militer Amerika Serikat (AS) telah melakukan latihan serangan udara yang rencananya akan dilancarkan terhadap Venezuela dalam beberapa pekan terakhir, demikian dilaporkan Wall Street Journal (WSJ), mengutip seorang pejabat pertahanan dan data pelacakan penerbangan.

Presiden Donald Trump menuduh pemerintah Venezuela mengoperasikan kartel “narkotika” dan pada Sabtu (29/11/2025) mengumumkan bahwa wilayah udara negara itu akan ditutup untuk “semua maskapai penerbangan, pilot, pengedar narkoba, dan pedagang manusia.”

Ancaman itu muncul di tengah peningkatan kekuatan angkatan laut AS di Laut Karibia, di mana atas perintah Trump, lebih dari 20 kapal yang diduga penyelundup narkoba telah diserang sejak September.

Menurut WSJ, Trump mengatakan kepada Presiden Venezuela Nicolás Maduro dalam panggilan telepon rahasia minggu lalu bahwa ia akan mempertimbangkan untuk menggulingkannya kecuali ia mengundurkan diri.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/18/3186831//presiden_amerika_serikat_donald_trump-KAbX_large.jpeg
Trump Umumkan Penutupan Wilayah Udara Venezuela, Bersiap Lancarkan Invasi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/51/3186683//timnas_iran-JRXf_large.jpg
Iran Boikot Drawing Piala Dunia 2026 Gara-Gara AS Tolak Visa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/18/3186165//ilustrasi-vt9A_large.jpg
2 Anggota Garda Nasional AS Ditembak Dekat Gedung Putih, Korban Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185989//presiden_ukraina_volodymyr_zelensky-e1Ow_large.jpeg
Zelensky Siap Memajukan Rencana Perdamaian Rusia-Ukraina, Dorong Pertemuan dengan Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/18/3185849//lokasi_ledakan_di_khost_afghanistan_pada_14_agustus_2023-DlOV_large.jpg
Taliban: Serangan Udara Pakistan Tewaskan Setidaknya 9 Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/18/3185501//ilustrasi-ndkZ_large.jpg
Menlu AS: Negosiasi Rencana Perdamaian Rusia-Ukraina Hasilkan Kemajuan Luar Biasa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement