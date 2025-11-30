Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Trump Umumkan Penutupan Wilayah Udara Venezuela, Bersiap Lancarkan Invasi?

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |12:21 WIB
Trump Umumkan Penutupan Wilayah Udara Venezuela, Bersiap Lancarkan Invasi?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
A
A
A

JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan pada Sabtu, (29/11/2025) bahwa wilayah udara "di atas dan di sekitar" Venezuela kini ditutup. Ini merupakan eskalasi terbaru dari Trump, yang telah berulang kali mengancam aksi militer terhadap Venezuela, menuduh Caracas terlibat dalam perdagangan narkoba ilegal, tuduhan yang terus-menerus dibantah oleh para pemimpin Venezuela.

Trump membuat pengumuman tersebut dalam sebuah unggahan yang didominasi huruf kapital di Truth Social tanpa merinci seberapa jauh wilayah udara "di sekitar" tersebut melampaui batas negara Amerika Selatan itu.

"Kepada seluruh maskapai penerbangan, pilot, pengedar narkoba, dan pelaku perdagangan manusia, mohon pertimbangkan untuk menutup seluruh wilayah udara di atas dan di sekitar Venezuela," ujar presiden AS, sebagaimana dilansir RT.

Sejak awal September, militer AS telah melancarkan lebih dari 20 serangan terhadap kapal-kapal kecil di perairan internasional di Karibia dan sekitarnya, dengan tuduhan bahwa kapal-kapal tersebut digunakan oleh penyelundup narkoba. Lebih dari 80 orang diyakini tewas dalam serangan tersebut, menurut laporan media.

Pada pertengahan November, Menteri Perang AS Pete Hegseth mengumumkan peluncuran Operasi Southern Spear melawan "narcoterrorist" di wilayah tersebut. Militer AS mengerahkan lebih dari selusin kapal perang dan sekitar 15.000 personel ke wilayah itu sebagai bagian dari operasi tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185989//presiden_ukraina_volodymyr_zelensky-e1Ow_large.jpeg
Zelensky Siap Memajukan Rencana Perdamaian Rusia-Ukraina, Dorong Pertemuan dengan Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185708//donald_trump-8X9y_large.jpg
Trump Bakal Labeli Cabang-Cabang Ikhwanul Muslimin sebagai Teroris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/18/3185699//zelensky-oYwq_large.jpg
Poin Damai ‘Trump’ Terkait Perang Ukraina-Rusia Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185386//presiden_venezuela_nicolas_maduro-pElu_large.jpg
AS Akan Luncurkan Fase Operasi Baru ke Venezuela, Pertimbangkan Upaya Gulingkan Maduro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/18/3185145//donald_trump-D0gK_large.jpg
Trump Tekan Ukraina Akhiri Perang dengan Rusia, Diberi Deadline 27 November!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/18/3185123//trump-CMv0_large.jpg
Trump Tertawa Disinggung soal Kritik ‘Fasis’ Mamdani
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement