Zelensky Siap Memajukan Rencana Perdamaian Rusia-Ukraina, Dorong Pertemuan dengan Trump

JAKARTA – Presiden Volodymyr Zelensky pada Selasa (25/11/2025) menyatakan siap melangkah maju dalam rencana perdamaian yang didukung Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri konflik antara Ukraina dan Rusia. Zelensky mengatakan bahwa ia siap bertemu dengan Presiden AS Donald Trump untuk membahas "poin-poin sensitif" yang masih belum terselesaikan, diharapkan sebelum akhir bulan ini.

"Saya mengharapkan kerja sama aktif lebih lanjut dengan pihak Amerika dan dengan Presiden (Donald) Trump. Banyak hal bergantung pada Amerika, karena Rusia sangat memperhatikan kekuatan Amerika," ujar pemimpin Ukraina itu, sebagaimana dilansir BBC.

Proposal tersebut didasarkan pada rencana 28 poin yang disampaikan AS kepada Kyiv pekan lalu, yang dibahas oleh para pejabat Amerika dan Ukraina selama pembicaraan akhir pekan di Jenewa. Menurut Zelensky, rencana 28 poin tersebut telah disederhanakan dengan beberapa ketentuan dihapus.

Sementara Trump mengatakan bahwa rencana awal "telah disempurnakan, dengan masukan tambahan dari kedua belah pihak".