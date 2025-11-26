Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Zelensky Siap Memajukan Rencana Perdamaian Rusia-Ukraina, Dorong Pertemuan dengan Trump

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |12:23 WIB
Zelensky Siap Memajukan Rencana Perdamaian Rusia-Ukraina, Dorong Pertemuan dengan Trump
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Volodymyr Zelensky pada Selasa (25/11/2025) menyatakan siap melangkah maju dalam rencana perdamaian yang didukung Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri konflik antara Ukraina dan Rusia. Zelensky mengatakan bahwa ia siap bertemu dengan Presiden AS Donald Trump untuk membahas "poin-poin sensitif" yang masih belum terselesaikan, diharapkan sebelum akhir bulan ini.

"Saya mengharapkan kerja sama aktif lebih lanjut dengan pihak Amerika dan dengan Presiden (Donald) Trump. Banyak hal bergantung pada Amerika, karena Rusia sangat memperhatikan kekuatan Amerika," ujar pemimpin Ukraina itu, sebagaimana dilansir BBC.

Proposal tersebut didasarkan pada rencana 28 poin yang disampaikan AS kepada Kyiv pekan lalu, yang dibahas oleh para pejabat Amerika dan Ukraina selama pembicaraan akhir pekan di Jenewa. Menurut Zelensky, rencana 28 poin tersebut telah disederhanakan dengan beberapa ketentuan dihapus.

Sementara Trump mengatakan bahwa rencana awal "telah disempurnakan, dengan masukan tambahan dari kedua belah pihak".

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185708//donald_trump-8X9y_large.jpg
Trump Bakal Labeli Cabang-Cabang Ikhwanul Muslimin sebagai Teroris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/18/3185699//zelensky-oYwq_large.jpg
Poin Damai ‘Trump’ Terkait Perang Ukraina-Rusia Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/18/3185501//ilustrasi-ndkZ_large.jpg
Menlu AS: Negosiasi Rencana Perdamaian Rusia-Ukraina Hasilkan Kemajuan Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185429//ukraina_serang_rusia-CeFd_large.jpg
Ukraina Lancarkan Serangan Drone Sasar Pembangkit Listrik Dekat Moskow, Picu Kebakaran Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185411//gavin_rivers_weisenburg_dan_tanner_christopher_thomas_didakwa_atas_rencana_menyerbu_pulau_karibia-81J4_large.jpg
2 Pemuda AS Didakwa Berencana Serbu Pulau Karibia untuk Membunuh dan Memperbudak Penduduknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185386//presiden_venezuela_nicolas_maduro-pElu_large.jpg
AS Akan Luncurkan Fase Operasi Baru ke Venezuela, Pertimbangkan Upaya Gulingkan Maduro
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement