Ukraina Lancarkan Serangan Drone Sasar Pembangkit Listrik Dekat Moskow, Picu Kebakaran Besar

MOSKOW - Ukraina melancarkan serangan drone terhadap sebuah pembangkit listrik dan pemanas di wilayah Moskow, Rusia, Minggu (23/11/2025) waktu setempat. Serangan ini memicu kebakaran besar dan memutus aliran listrik bagi ribuan penduduk.

1. Serangan Drone Ukraina

Ini merupakan salah satu serangan paling signifikan yang dilakukan Kyiv terhadap infrastruktur energi di wilayah Rusia.

Gubernur wilayah Moskow, Andrei Vorobyov, mengatakan drone Ukraina menyerang Pembangkit Listrik Shatura, yang terletak sekitar 120 km (75 mil) di timur Kremlin.

Dalam video yang dibagikan di Telegram, tampak bola api dan asap hitam tebal mengepul ke langit malam dari fasilitas tersebut, sebagaimana dilaporkan Reuters.

"Beberapa drone dihancurkan oleh pasukan pertahanan udara. Beberapa jatuh di wilayah stasiun. Kebakaran terjadi di fasilitas tersebut," kata Vorobyov, melansir Reuters.

"Semua upaya sedang dilakukan untuk segera memulihkan pasokan panas," ucapnya.

Kota Shatura berpenduduk sekitar 33.000 jiwa. Seorang warga melaporkan bahwa pemanas telah diputus. Sementara menutur Kementerian Darurat, tiga transformator di pembangkit listrik terbakar, lapor surat kabar Kommersant.