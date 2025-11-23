Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ukraina Lancarkan Serangan Drone Sasar Pembangkit Listrik Dekat Moskow, Picu Kebakaran Besar

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |22:02 WIB
Ukraina Lancarkan Serangan Drone Sasar Pembangkit Listrik Dekat Moskow, Picu Kebakaran Besar
Ukraina Lancarkan Serangan Drone Sasar Pembangkit Listrik Dekat Moskow, Picu Kebakaran Besar
A
A
A

MOSKOW - Ukraina melancarkan serangan drone terhadap sebuah pembangkit listrik dan pemanas di wilayah Moskow, Rusia, Minggu (23/11/2025) waktu setempat. Serangan ini memicu kebakaran besar dan memutus aliran listrik bagi ribuan penduduk. 

1. Serangan Drone Ukraina

Ini merupakan salah satu serangan paling signifikan yang dilakukan Kyiv terhadap infrastruktur energi di wilayah Rusia.

Gubernur wilayah Moskow, Andrei Vorobyov, mengatakan drone Ukraina menyerang Pembangkit Listrik Shatura, yang terletak sekitar 120 km (75 mil) di timur Kremlin.

Dalam video yang dibagikan di Telegram, tampak  bola api dan asap hitam tebal mengepul ke langit malam dari fasilitas tersebut, sebagaimana dilaporkan Reuters.

"Beberapa drone dihancurkan oleh pasukan pertahanan udara. Beberapa jatuh di wilayah stasiun. Kebakaran terjadi di fasilitas tersebut," kata Vorobyov, melansir Reuters.

"Semua upaya sedang dilakukan untuk segera memulihkan pasokan panas," ucapnya.

Kota Shatura berpenduduk sekitar 33.000 jiwa. Seorang warga melaporkan bahwa pemanas telah diputus. Sementara menutur Kementerian Darurat, tiga transformator di pembangkit listrik terbakar, lapor surat kabar Kommersant.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183809/trump-4LFG_large.jpg
Trump: Perang Rusia-Ukraina Tewaskan 25 Ribu Tentara Dalam Sebulan, Sangat Mengerikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182506/ukraina-aOv2_large.jpg
Ukraina Hadapi Krisis Pemadaman Listrik yang Berujung Bencana di Musim Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179993/volodymyr_zelensky-XKCp_large.jpg
Presiden Ukraina Tuding China Pasok Mesin Pembuat Senjata ke Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179973/peskov-SzsY_large.jpg
Rusia Waspada Dengar Rencana Prancis Kirim 2.000 Tentara Perang ke Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179138/volodymyr_zelenskyy-szYI_large.jpg
Ukraina Tidak Akan Mengakhiri Perang dengan Rusia Tanpa Bantuan AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3178895/putin-nPVl_large.jpg
Rusia Pastikan Merespons Sangat Serius jika Ukraina Gunakan Rudal Tomahawk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement