Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ukraina Hadapi Krisis Pemadaman Listrik yang Berujung Bencana di Musim Dingin

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |05:05 WIB
Ukraina Hadapi Krisis Pemadaman Listrik yang Berujung Bencana di Musim Dingin
Kondisi pasokan listik di Ukraina/Foto: SCMP
A
A
A

KYIV - Ukraina berjuang keras untuk menyalakan kembali lampu dan pemanas setelah serangan Rusia yang menargetkan infrastruktur energi mengurangi kapasitas pembangkit listrik negara itu hingga nol. Rusia meluncurkan ratusan drone ke fasilitas energi di seluruh Ukraina.

Serangan-serangan tersebut mengganggu pasokan listrik, pemanas, dan air di beberapa kota. Perusahaan listrik negara memperingatkan bahwa kapasitas pembangkit turun hingga nol.

"Musuh memberikan serangan besar-besaran dengan rudal balistik, yang sangat sulit ditembak jatuh. Sulit untuk mengingat jumlah serangan langsung pada fasilitas energi sejak awal invasi," kata Svitlana Grynchuk kepada penyiar lokal United News, Senin (10/11/2025).

Menteri Luar Negeri Kyiv, Andrii Sybiha, mengatakan drone Rusia menargetkan dua gardu induk tenaga nuklir jauh di Ukraina Barat. Ia mendesak badan pengawas nuklir PBB bertindak.

Gardu-gardu induk tersebut memberi daya pada pembangkit nuklir Khmelnytskyi dan Rivne. Masing-masing berjarak sekitar 120 km dan 95 km dari Lutsk.

"Rusia sengaja membahayakan keselamatan nuklir di Eropa. Kami menyerukan pertemuan mendesak Dewan Gubernur IAEA untuk menanggapi risiko yang tidak dapat diterima ini," tulisnya di Telegram.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183809/trump-4LFG_large.jpg
Trump: Perang Rusia-Ukraina Tewaskan 25 Ribu Tentara Dalam Sebulan, Sangat Mengerikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179993/volodymyr_zelensky-XKCp_large.jpg
Presiden Ukraina Tuding China Pasok Mesin Pembuat Senjata ke Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179973/peskov-SzsY_large.jpg
Rusia Waspada Dengar Rencana Prancis Kirim 2.000 Tentara Perang ke Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179138/volodymyr_zelenskyy-szYI_large.jpg
Ukraina Tidak Akan Mengakhiri Perang dengan Rusia Tanpa Bantuan AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3178895/putin-nPVl_large.jpg
Rusia Pastikan Merespons Sangat Serius jika Ukraina Gunakan Rudal Tomahawk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178388/putin-ABan_large.jpg
Pertemuan Putin-Trump Gagal Total Usai Rusia Menolak Gencatan Senjata
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement