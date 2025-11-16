Trump: Perang Rusia-Ukraina Tewaskan 25 Ribu Tentara Dalam Sebulan, Sangat Mengerikan

WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menyatakan harapannya perang Rusia-Ukraina segera berakhir dalam waktu dekat. Ia juga melaporkan adanya angka kematian yang mengejutkan dalam perang tersebut.

Menurut klaimnya, jumlah tentara yang tewas di kedua pihak (Rusia dan Ukraina) selama sebulan terakhir mencapai 25.000 jiwa.

"Pekan lalu mereka bilang, dalam sebulan terakhir, 25.000 tentara tewas di antara kedua negara, terbagi cukup merata. Bayangkan saja, 25.000 tentara muda, sekarang mereka semakin tua, saya harus katakan," ungkap Trump.

"Tetapi tentara muda tewas. Itu tidak akan pernah terjadi jika saya menjadi presiden. Saya pikir saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Presiden Putin," ujar Trump dalam wawancara dengan saluran televisi Inggris, GB News, Minggu (16/11/2025).

Trump mencatat tidak ada yang seperti ini sejak Perang Dunia II. Ia menyatakan harapan besar akan mampu mengakhiri perang tersebut.

"Ini akan terjadi. Saya berharap ini akan terjadi segera. Kami memberikan banyak tekanan pada mereka," papar dia.

"Anda tahu, dengan India dan minyak. India sekarang menarik diri dan yang lain juga menarik diri, karena jika Rusia menjual minyak, mereka punya uang untuk melakukan banyak hal. Tapi saya pikir kami akan menyelesaikannya. Namun ini memalukan," kata Presiden AS tersebut.