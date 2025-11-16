Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Trump: Perang Rusia-Ukraina Tewaskan 25 Ribu Tentara Dalam Sebulan, Sangat Mengerikan

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |02:23 WIB
Trump: Perang Rusia-Ukraina Tewaskan 25 Ribu Tentara Dalam Sebulan, Sangat Mengerikan
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump/Foto: Anadolu
A
A
A

WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menyatakan harapannya perang Rusia-Ukraina segera berakhir dalam waktu dekat. Ia juga melaporkan adanya angka kematian yang mengejutkan dalam perang tersebut.

Menurut klaimnya, jumlah tentara yang tewas di kedua pihak (Rusia dan Ukraina) selama sebulan terakhir mencapai 25.000 jiwa.

"Pekan lalu mereka bilang, dalam sebulan terakhir, 25.000 tentara tewas di antara kedua negara, terbagi cukup merata. Bayangkan saja, 25.000 tentara muda, sekarang mereka semakin tua, saya harus katakan," ungkap Trump.

"Tetapi tentara muda tewas. Itu tidak akan pernah terjadi jika saya menjadi presiden. Saya pikir saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Presiden Putin," ujar Trump dalam wawancara dengan saluran televisi Inggris, GB News, Minggu (16/11/2025).

Trump mencatat tidak ada yang seperti ini sejak Perang Dunia II. Ia menyatakan harapan besar akan mampu mengakhiri perang tersebut.

"Ini akan terjadi. Saya berharap ini akan terjadi segera. Kami memberikan banyak tekanan pada mereka," papar dia.

"Anda tahu, dengan India dan minyak. India sekarang menarik diri dan yang lain juga menarik diri, karena jika Rusia menjual minyak, mereka punya uang untuk melakukan banyak hal. Tapi saya pikir kami akan menyelesaikannya. Namun ini memalukan," kata Presiden AS tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182506/ukraina-aOv2_large.jpg
Ukraina Hadapi Krisis Pemadaman Listrik yang Berujung Bencana di Musim Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179993/volodymyr_zelensky-XKCp_large.jpg
Presiden Ukraina Tuding China Pasok Mesin Pembuat Senjata ke Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179973/peskov-SzsY_large.jpg
Rusia Waspada Dengar Rencana Prancis Kirim 2.000 Tentara Perang ke Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179138/volodymyr_zelenskyy-szYI_large.jpg
Ukraina Tidak Akan Mengakhiri Perang dengan Rusia Tanpa Bantuan AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3178895/putin-nPVl_large.jpg
Rusia Pastikan Merespons Sangat Serius jika Ukraina Gunakan Rudal Tomahawk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178388/putin-ABan_large.jpg
Pertemuan Putin-Trump Gagal Total Usai Rusia Menolak Gencatan Senjata
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement