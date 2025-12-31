Densus 88 Gulung Jaringan Radikalisme pada Anak dengan Rekrutmen Online Libatkan 5 Teroris

JAKARTA – Densus 88 Antiteror Polri telah menangani sejumlah kasus terorisme sepanjang tahun 2025. Kasus teroris tersebut tersebar di sejumlah provinsi.

Sementara itu, untuk pengungkapan kasus menonjol Densus 88 di sepanjang 2025 salah satunya terkait jaringan radikalisme pada anak di bawah umur dengan rekrutmen online yang melibatkan 5 tersangka teroris dengan target 110 anak di 23 provinsi.

"Menggagalkan 20 rencana aksi serangan oleh anak di bawah umur, dan penangkapan 7 tersangka terorisme dalam pengamanan Nataru tahun ini," ujar Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono dalam rilis akhir tahun di Rupatama, Selasa (30/12/2025).

Selain itu, polisi juga menangani 68 anak yang diduga terpapar paham Neo-Nazi dan White Supremacy.

Hasil penindakan anggota, puluhan anak tersebut menguasai senjata berbahaya yang diduga bakal digunakan untuk menyerang sekolah dan teman sejawatnya.

"Penanganan 68 anak di 18 provinsi yang terpapar ideologi ekstrem melalui grup TCC (True Crime Comunity), seperti Neo-Nazi dan White Supremacy,''ujarnya.

Dimana mereka ditemukan telah menguasai berbagai senjata berbahaya dengan rencana aksi yang menyasar lingkungan sekolah dan rekan sejawat mereka," lanjut Syahar.