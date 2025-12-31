Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Densus 88 Gulung Jaringan Radikalisme pada Anak dengan Rekrutmen Online Libatkan 5 Teroris

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |01:02 WIB
Densus 88 Gulung Jaringan Radikalisme pada Anak dengan Rekrutmen Online Libatkan 5 Teroris
Densus 88 Gulung Jaringan Terorisme/ilustrasi
A
A
A

JAKARTA – Densus 88 Antiteror Polri telah menangani sejumlah kasus terorisme sepanjang tahun 2025. Kasus teroris tersebut tersebar di sejumlah provinsi.

Sementara itu, untuk pengungkapan kasus menonjol Densus 88 di sepanjang 2025 salah satunya terkait jaringan radikalisme pada anak di bawah umur dengan rekrutmen online yang melibatkan 5 tersangka teroris dengan target 110 anak di 23 provinsi.

"Menggagalkan 20 rencana aksi serangan oleh anak di bawah umur, dan penangkapan 7 tersangka terorisme dalam pengamanan Nataru tahun ini," ujar Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono dalam rilis akhir tahun di Rupatama, Selasa (30/12/2025).

Selain itu, polisi juga menangani 68 anak yang diduga terpapar paham Neo-Nazi dan White Supremacy.

Hasil penindakan anggota, puluhan anak tersebut menguasai senjata berbahaya yang diduga bakal digunakan untuk menyerang sekolah dan teman sejawatnya.

"Penanganan 68 anak di 18 provinsi yang terpapar ideologi ekstrem melalui grup TCC (True Crime Comunity), seperti Neo-Nazi dan White Supremacy,''ujarnya.

 Dimana mereka ditemukan telah menguasai berbagai senjata berbahaya dengan rencana aksi yang menyasar lingkungan sekolah dan rekan sejawat mereka," lanjut Syahar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192663/kabareskrim_polri_komjen_syahardiantono-zF6e_large.jpg
Zero Attack, Densus 88 Tangkap 51 Tersangka Terorisme Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189518/terorisme-BPmL_large.jpg
Blak-blakkan, Eks Napiter Bongkar Cara Kelompok Teroris Kelola Pendanaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184396/bareskrim_polri-JDH9_large.jpg
Waspada! Ini Pertanyaan Jebakan Kelompok Teror untuk Jaring Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184370/kelompok_teror-ewUY_large.jpg
Kelompok Teror yang Bertugas Rekrut Bocah Ternyata Jaringan ISIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176969/terorisme-Y2d3_large.jpg
Kriminolog Soroti Fenomena Teroris Rekrut Anak Lewat Game Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175953/prabowo_subianto-x8UI_large.jpg
Prabowo Beri Arahan ke BNPT dan Polri Pasca Teror Bom di Sekolah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement