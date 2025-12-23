Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Terminal Suruh Semarang

Eka Setiawan , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |15:56 WIB
Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Terminal Suruh Semarang
Penangkapan teroris (foto: Okezone)
A
A
A

SEMARANG - Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, menangkap seorang terduga terorisme di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto membenarkan penangkapan tersebut. Tersangka berinisial HU, pria berusia 48 tahun, warga Jatirejo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. HU ditangkap pada Sabtu 20 Desember 2025 sekitar pukul 18.20 WIB di Terminal Suruh, Kabupaten Semarang.

"Betul, tim Densus 88 telah melakukan penangkapan terhadap satu orang yang terlibat dalam jaringan teroris pada Sabtu, 20 Desember 2025 sore hari di Terminal Suruh, Kabupaten Semarang. Tersangka berinisial HU, berusia 48 tahun, warga Suruh, Kabupaten Semarang,” kata Artanto kepada wartawan, Selasa (23/12/2025).

Usai ditangkap, HU langsung dibawa oleh tim Densus 88. Namun, Artanto mengaku tidak mengetahui secara pasti ke mana tersangka tersebut dibawa untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, HU diduga terlibat dalam kelompok Jamaah Anshorut Daulah (JAD) yang terafiliasi dengan kelompok teror ISIS. Keterlibatannya dilakukan secara daring dan aktif melalui media sosial yang berkaitan dengan kelompok terlarang di Indonesia tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190945//polri_waspadai_ancaman_terorisme-SZM5_large.jpg
Polri Waspadai Ancaman Terorisme Jelang Perayaan Natal dan Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189518//terorisme-BPmL_large.jpg
Blak-blakkan, Eks Napiter Bongkar Cara Kelompok Teroris Kelola Pendanaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186890//terorisme-JXN1_large.jpg
Kasus Ledakan SMAN 72, Pakar UI Bongkar Strategi Radikalisasi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185708//donald_trump-8X9y_large.jpg
Trump Bakal Labeli Cabang-Cabang Ikhwanul Muslimin sebagai Teroris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184396//bareskrim_polri-JDH9_large.jpg
Waspada! Ini Pertanyaan Jebakan Kelompok Teror untuk Jaring Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184370//kelompok_teror-ewUY_large.jpg
Kelompok Teror yang Bertugas Rekrut Bocah Ternyata Jaringan ISIS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement