Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Terminal Suruh Semarang

SEMARANG - Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, menangkap seorang terduga terorisme di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto membenarkan penangkapan tersebut. Tersangka berinisial HU, pria berusia 48 tahun, warga Jatirejo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. HU ditangkap pada Sabtu 20 Desember 2025 sekitar pukul 18.20 WIB di Terminal Suruh, Kabupaten Semarang.

"Betul, tim Densus 88 telah melakukan penangkapan terhadap satu orang yang terlibat dalam jaringan teroris pada Sabtu, 20 Desember 2025 sore hari di Terminal Suruh, Kabupaten Semarang. Tersangka berinisial HU, berusia 48 tahun, warga Suruh, Kabupaten Semarang,” kata Artanto kepada wartawan, Selasa (23/12/2025).

Usai ditangkap, HU langsung dibawa oleh tim Densus 88. Namun, Artanto mengaku tidak mengetahui secara pasti ke mana tersangka tersebut dibawa untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, HU diduga terlibat dalam kelompok Jamaah Anshorut Daulah (JAD) yang terafiliasi dengan kelompok teror ISIS. Keterlibatannya dilakukan secara daring dan aktif melalui media sosial yang berkaitan dengan kelompok terlarang di Indonesia tersebut.