HOME NEWS NASIONAL

Zero Attack, Densus 88 Tangkap 51 Tersangka Terorisme Sepanjang 2025

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |16:35 WIB
Zero Attack, Densus 88 Tangkap 51 Tersangka Terorisme Sepanjang 2025
Zero Attack, Densus 88 Tangkap 51 Tersangka Terorisme Sepanjang 2025 (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mencatat telah mengamankan 51 tersangka kasus tindak pidana terorisme sepanjang 2025.  

Hal itu dipaparkan dalam konferensi pers rilis akhir tahun Polri di Gedung Rupatama, Jakarta Selatan, Selasa (30/12/2025). 

"Jumlah penangkapan pada tahun 2025, sebanyak 51," kata Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono. 

Jumlah penangkapan tersangka terorisme pun tahun ini lebih rendah jika dibandingkan tahun 2023 sebanyak 147 orang dan tahun 2024 sebesar 55 orang. 

Syahar mengungkapkan, pada 2025 juga tercatat tidak terjadinya aksi terorisme. Zero Terorrism Attacks di Indonesia sudah berlangsung sejak 2023. 

Densus 88 melakukan sejumlah strategi soft approach dan hard approach. Strategi itu di antaranya deteksi dini, sosialisasi kebangsaan, preventive strike, narasi moderat, pemberdayaan Eks Napi dan keluarga. 


 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Telusuri berita news lainnya
