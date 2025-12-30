Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Tangkap 946 Koruptor Sepanjang Tahun 2025, Selamatkan Uang Negara Rp2,3 Triliun

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |14:31 WIB
Polri Tangkap 946 Koruptor Sepanjang Tahun 2025, Selamatkan Uang Negara Rp2,3 Triliun
Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono
A
A
A

JAKARTA - Polri telah menangani ratusan kasus korupsi di sepanjang tahun 2025.  Polri juga membongkar 200 kasus penyelundupan dengan jumlah total tersangka sebanyak 247 orang.

"Nilai barang bukti total Rp30 Miliar," kata Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono mengungkapkan dalam kegiatan rilis akhir tahun di Gedung Rupatama, Jakarta Selatan, Selasa (30/12/2025).

Sementara itu, Kortas Tipidkor sepanjang tahun 2025 telah mengungkap kasus dugaan pidana korupsi sebanyak 410 perkara.

Dari jumlah ratusan kasus yang diungkap itu, Kortas Tipidkor menangkap 946 orang tersangka. "Jumlah aset yang diselamatkan Rp2,3 Triliun," ujar Syahar.

“Pengungkapan ini juga sejalan dengan program Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto,”pungkasnya. 

(Fahmi Firdaus )

      
