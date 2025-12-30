Pastikan Bebas Narkotika, 73 Tahanan KPK Dites Urine

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar tes urine terhadap sejumlah tahanannya pada Selasa (30/12/2025).

Sebanyak 73 tahanan lembaga antirasuah tersebut menjalani tes urine yang dilaksanakan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Gedung Merah Putih, Jakarta.

“Sebanyak 73 orang tahanan akan mengikuti tes urine hari ini,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Budi menjelaskan, kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahanan KPK bebas dari penyalahgunaan narkotika. Tes urine ini juga merupakan tindak lanjut atas imbauan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

Menurut Budi, menjaga kondisi kesehatan para tahanan merupakan hal penting agar mereka dapat mengikuti proses hukum dengan baik, sekaligus sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar tahanan.

Kendati demikian, hingga saat ini pihak KPK belum mengumumkan hasil dari tes urine tersebut.

(Awaludin)