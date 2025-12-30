Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pastikan Bebas Narkotika, 73 Tahanan KPK Dites Urine

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |11:34 WIB
Pastikan Bebas Narkotika, 73 Tahanan KPK Dites Urine
Tahanan KPK lakukan tes urine (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar tes urine terhadap sejumlah tahanannya pada Selasa (30/12/2025).

Sebanyak 73 tahanan lembaga antirasuah tersebut menjalani tes urine yang dilaksanakan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Gedung Merah Putih, Jakarta.

“Sebanyak 73 orang tahanan akan mengikuti tes urine hari ini,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Budi menjelaskan, kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahanan KPK bebas dari penyalahgunaan narkotika. Tes urine ini juga merupakan tindak lanjut atas imbauan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

Menurut Budi, menjaga kondisi kesehatan para tahanan merupakan hal penting agar mereka dapat mengikuti proses hukum dengan baik, sekaligus sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar tahanan.

Kendati demikian, hingga saat ini pihak KPK belum mengumumkan hasil dari tes urine tersebut.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
tes urine KPK Tahanan KPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192521//kpk-XckF_large.jpg
Hentikan Kasus Tambang Konawe Utara, KPK Sebut BPK Tak Bisa Hitung Kerugian Negara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192340//novel_baswedan-tDuW_large.JPG
Novel Baswedan: KPK Mudah Diintervensi dengan Adanya Kewenangan SP3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192115//kpk-0fi7_large.jpg
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Izin Tambang di Konawe Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191819//silvia_rinita_harefa_istri_noel_ebenezer-Yjrd_large.jpg
Rayakan Natal di Rutan KPK, Istri Noel Ebenezer Bawakan Makanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191813//keluarga_tahanan_membesuk_di_gedung_merah_putih_kpk-AWoO_large.jpg
12 Tahanan Rayakan Natal di Rutan KPK, Keluarga Datang Berkunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191741//kpk-eVdi_large.jpg
Usut Kasus BJB, KPK Deteksi Aset Ridwan Kamil yang Tak Tercantum di LHKPN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement