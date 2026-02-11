Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Respons Praperadilan Gus Yaqut, KPK Tegaskan Penetapan Tersangka Berdasar Alat Bukti Cukup

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |12:26 WIB
Respons Praperadilan Gus Yaqut, KPK Tegaskan Penetapan Tersangka Berdasar Alat Bukti Cukup
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons langkah mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, yang mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait penetapan status tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya menghormati hak hukum yang ditempuh Gus Yaqut. Namun demikian, KPK menegaskan bahwa penetapan tersangka telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

"Kami memastikan setiap penetapan tersangka didasarkan pada kecukupan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dari aspek formil maupun materiil," ujar Budi, Rabu (11/2/2026).

Budi menjelaskan, proses penyidikan perkara dugaan korupsi kuota haji tersebut masih terus berjalan. Salah satu tahapan yang tengah dilakukan adalah menunggu finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara.

Ia menambahkan, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut memperkuat proses hukum yang sedang berjalan, khususnya terkait status kuota haji yang dinyatakan masuk dalam lingkup keuangan negara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/337/3200948//yaqut_cholil_qoumas_alias_gus_yaqut-ZduY_large.jpg
Gus Yaqut Ajukan Praperadilan Usai Jadi Tersangka Kasus Kuota Haji 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/337/3200937//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-U9bs_large.jpg
KPK Geledah Kantor Pajak Banjarmasin, Dokumen Restitusi dan Aliran Uang Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200856//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-l5FA_large.jpg
KPK Panggil Gubernur Jatim Khofifah ke Sidang Dana Hibah Pokmas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200854//bupati_pati-0nqZ_large.jpg
Kasus DJKA, KPK Telusuri Dugaan Fee Proyek yang Diterima Sudewo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200816//ketua_pn_depok_i_wayan_eka_mariarta-vCIA_large.jpg
KPK Geledah PN Depok dan Rumah Dinas Ketua PN, Sita Uang Tunai USD 50 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200797//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-2BE9_large.jpg
KPK Dalami Aliran Uang Sudewo di Koperasi Syariah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement