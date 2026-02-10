Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Dalami Aliran Uang Sudewo di Koperasi Syariah

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |16:21 WIB
KPK Dalami Aliran Uang Sudewo di Koperasi Syariah
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran uang milik Bupati Pati nonaktif, Sudewo, yang keluar masuk melalui salah satu koperasi. Pendalaman ini dilakukan saat KPK memeriksa Direktur Bisnis KSPPS Artha Bahana Syariah (ABS), Muhamad Ichsan Azhari, pada Senin (9/2/2026).

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa yang menjerat Sudewo.

"Dalam pemeriksaan ini, penyidik mendalami dugaan aliran uang, baik yang masuk maupun yang keluar dari saudara SDW melalui koperasi tersebut," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa (10/2/2026).

Budi menjelaskan, KPK belum dapat memastikan tujuan maupun modus dari aktivitas keuangan tersebut. Seluruhnya masih akan ditelusuri lebih lanjut oleh penyidik.

"Ini akan terus didalami, termasuk maksud dari aliran dana yang masuk dan keluar tersebut, serta untuk kepentingan apa," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
korupsi Kasus korupsi KPK Sudewo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200627//ilustrasi-GjaP_large.jpg
MA Beri Ultimatum Hakim 'Nakal': Berhenti atau Dipenjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200588//immanuel_ebenezer_atau_noel-z0Xo_large.jpg
Plesetkan Lagu Iwan Fals, Noel Sindir KPK Lewat Lagu ‘OTT Bocil’
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200562//pimpinan_pn_depok_jadi_tersangka_suap-qKya_large.jpg
2 Pimpinan PN Depok Jadi Tersangka Suap, Ketua MA Kecewa Berat: Cederai Marwah Peradilan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200536//kpk-blwF_large.jpg
Noel Sindir OTT Ketua PN Depok: Narasi Tipu-Tipu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200506//prabowo_subianto-Vh6e_large.jpg
Pemberantasan Korupsi Pengaruhi Kepuasan Publik ke Prabowo, Ini Kata Pakar Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/337/3200465//prabowo-Zx4p_large.jpg
Alasan Terbesar Masyarakat Puas Kinerja Setahun Prabowo, Serius Berantas Korupsi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement