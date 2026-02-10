Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Panggil Gubernur Jatim Khofifah ke Sidang Dana Hibah Pokmas

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |19:21 WIB
KPK Panggil Gubernur Jatim Khofifah ke Sidang Dana Hibah Pokmas
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui jaksa penuntut umum akan menghadirkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas).

Sidang tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 12 Februari 2026. Sebelumnya, Khofifah telah dijadwalkan memberikan keterangan pada pekan lalu, namun berhalangan hadir karena agenda lain.

“Karena pekan kemarin Gubernur Jawa Timur berhalangan hadir, maka dijadwalkan ulang untuk Kamis ini,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Budi menjelaskan, kehadiran Khofifah di ruang sidang merupakan permintaan majelis hakim. Dalam persidangan, Gubernur Jatim itu akan dimintai keterangan terkait Berita Acara Pemeriksaan (BAP) almarhum Kusnadi, mantan Ketua DPRD Jawa Timur.

“Yang bersangkutan akan dihadirkan sebagai saksi untuk menerangkan BAP almarhum Pak Kusnadi, yang menjelaskan pengelolaan dana hibah, tidak hanya di legislatif tetapi juga di eksekutif,” kata Budi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200854//bupati_pati-0nqZ_large.jpg
Kasus DJKA, KPK Telusuri Dugaan Fee Proyek yang Diterima Sudewo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200816//ketua_pn_depok_i_wayan_eka_mariarta-vCIA_large.jpg
KPK Geledah PN Depok dan Rumah Dinas Ketua PN, Sita Uang Tunai USD 50 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200797//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-2BE9_large.jpg
KPK Dalami Aliran Uang Sudewo di Koperasi Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200588//immanuel_ebenezer_atau_noel-z0Xo_large.jpg
Plesetkan Lagu Iwan Fals, Noel Sindir KPK Lewat Lagu ‘OTT Bocil’
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200562//pimpinan_pn_depok_jadi_tersangka_suap-qKya_large.jpg
2 Pimpinan PN Depok Jadi Tersangka Suap, Ketua MA Kecewa Berat: Cederai Marwah Peradilan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200536//kpk-blwF_large.jpg
Noel Sindir OTT Ketua PN Depok: Narasi Tipu-Tipu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement