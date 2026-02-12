Indeks Persepsi Korupsi Anjlok, KPK: Panggilan Intropeksi Bersama!

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, skor indeks persepsi korupsi atau corruption perceptions index (CPI) yang berada di angka 34 merupakan panggilan untuk intropeksi dan akselerasi bersama.

"CPI bukan sekadar angka, namun harus dipandang sebagai panggilan kuat untuk introspeksi dan akselerasi pemberantasan korupsi ke depan secara kolektif," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (11/2/2026).

"Karena CPI adalah cerminan kepercayaan publik terhadap komitmen nasional dalam memerangi praktik korupsi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan," lanjutnya.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, KPK juga masuk untuk mendukung perwujudan ekosistem demokrasi dan politik yang berintegritas, baik melalui pendekatan upaya pendidikan, pencegahan, maupun penindakan.

Komisi Antirasuah juga membuka ruang lebar kepada publik untuk berperan serta secara aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Termasuk penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas KPK.

"Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi, kami berharap setiap progresifitas penegakan hukum oleh KPK, ditindaklanjuti dengan komitmen dan langkah nyata seluruh pemangku kepentingan, untuk memastikan persoalan korupsi tidak kembali terjadi," ujarnya.

Budi mengungkapkan, dalam penindakan yang dilakukan KPK masih banyak tindak pidana korupsi yang terjadi secara berulang.

‘’Hal tersebut dinilai sebagai tanda komitmen perbaikan pada ranah pencegahan masih harus ditingkatkan,’’pungkasnya.