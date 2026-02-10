Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KSP Ungkap Uang Pengganti Korupsi Terkumpul Rp28,6 Triliun, Terbesar dari Kasus CPO

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |22:08 WIB
KSP Ungkap Uang Pengganti Korupsi Terkumpul Rp28,6 Triliun, Terbesar dari Kasus CPO
Kepala Staf Kepresidenan M Qodari (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari mengungkapkan, bahwa negara telah menerima uang pengganti kerugian negara dari perkara tindak pidana korupsi sebesar Rp28,6 triliun.

Jumlah tersebut merupakan hasil rekapitulasi dari seluruh aparat penegak hukum (APH) yang menangani perkara korupsi, mulai dari Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Kepolisian.

Hal itu disampaikan Qodari dalam program Rakyat Bersuara bertajuk “Di Balik Pertemuan Prabowo dan Tokoh Kritis” yang tayang di iNewsTV, Selasa (10/2/2026).

“Per hari ini, dari rekapitulasi yang sudah dibuat, dari Kejaksaan, dari KPK, dari Kepolisian, sudah terkumpul Rp28,6 triliun dari hasil pemulihan kerugian negara akibat korupsi,” ujar Qodari.

Ia menjelaskan, salah satu kontribusi terbesar berasal dari penanganan perkara tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung), dengan nilai mencapai Rp13 triliun.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
korupsi Kasus korupsi KSP
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200854//bupati_pati-0nqZ_large.jpg
Kasus DJKA, KPK Telusuri Dugaan Fee Proyek yang Diterima Sudewo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200797//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-2BE9_large.jpg
KPK Dalami Aliran Uang Sudewo di Koperasi Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200627//ilustrasi-GjaP_large.jpg
MA Beri Ultimatum Hakim 'Nakal': Berhenti atau Dipenjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200506//prabowo_subianto-Vh6e_large.jpg
Pemberantasan Korupsi Pengaruhi Kepuasan Publik ke Prabowo, Ini Kata Pakar Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/337/3200465//prabowo-Zx4p_large.jpg
Alasan Terbesar Masyarakat Puas Kinerja Setahun Prabowo, Serius Berantas Korupsi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/337/3200262//presiden_prabowo-e3a2_large.jpg
Hadiri Pengukuhan MUI, Prabowo Tantang Koruptor: Negara Harus Dibersihkan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement