Aksi Penikaman Bocah di Moscow Ternyata Terinspirasi Ledakan SMAN 72

JAKARTA — Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menyebut aksi penikaman yang menewaskan bocah berusia 10 tahun di sebuah sekolah di Moskow, Rusia, terinspirasi ledakan di SMAN 72 Jakarta. Keduanya disebut sama-sama terpapar ekstremisme terkait tindakan kekerasan.

"Yang terbaru di Rusia, (pelaku) yaitu atas nama Mario (15). Pelaku penusukan di Odintsovo, Moskow, Rusia, pada tanggal 16 Desember 2025," kata Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Mayndra Eka Wardhana di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (7/1/2026).

Mayndra menjelaskan pelaku penusukan itu membawa gagang senjata bertuliskan "Jakarta Bombing 2025". Hal itu diketahui saat pelaku mengunggah foto tersebut di dalam komunitas The True Crime Community.

"(Foto itu) diambil oleh yang bersangkutan kemudian diunggah di dalam komunitas ini. Nah, diduga ini terinspirasi adanya insiden bom SMAN 72 di Jakarta," lanjut dia.

Sebagai informasi, ledakan terjadi di SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Belakangan, pelaku teridentifikasi merupakan pelajar yang juga duduk di sekolah tersebut.

Densus 88 Antiteror Polri mengungkap pelaku membawa sebanyak tujuh bahan peledak. Namun, hanya empat bahan peledak yang tercatat meledak. Sebanyak 96 pelajar mengalami luka akibat insiden ledakan tersebut.

(Arief Setyadi )