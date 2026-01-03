Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Breaking News: 7 Ledakan Guncang Ibu Kota Venezuela, Pangkalan Militer Terdampak

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |14:52 WIB
Breaking News: 7 Ledakan Guncang Ibu Kota Venezuela, Pangkalan Militer Terdampak
Kobaran api terlihat di Ibu Kota Venezuela, Caracas. (Foto: X)
JAKARTA Ledakan terdengar dan kepulan asap membubung di ibu kota Venezuela, Caracas, pada Sabtu (3/1/2026) pagi. Rekaman video menunjukkan bola api dan asap tebal keluar dari sebuah bangunan di dekat perairan Caracas.

Menurut Associated Press, setidaknya tujuh ledakan terdengar di ibu kota Venezuela, Caracas, diikuti oleh pesawat yang terbang rendah. Wilayah selatan ibu kota, yang terletak di dekat pangkalan militer utama, dilaporkan mengalami pemadaman listrik.

La Carlota, sebuah lapangan terbang militer di pusat kota, dan pangkalan militer utama Fuerte Tiuna digambarkan oleh saksi mata sebagai lokasi yang terkena dampak. Video yang beredar menunjukkan ledakan yang tampak terjadi di kedua tempat tersebut.

Ledakan-ledakan itu terjadi setelah berbulan-bulan ketegangan dengan Amerika Serikat (AS), yang menuduh Presiden Venezuela Nicolás Maduro terlibat dalam perdagangan narkoba. Maduro membantah tuduhan tersebut.

 

