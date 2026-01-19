Ledakan Dahsyat Pabrik Baja China Lukai 84 Orang, 2 Tewas

JAKARTA – Ledakan dahsyat di sebuah pabrik di China utara menewaskan dua orang dan melukai 84 lainnya, dengan lima orang masih hilang, menurut laporan media pemerintah.

Ledakan terjadi pada Minggu (18/1/2026) sekitar pukul 15.00 waktu setempat di pabrik Baogang United Steel di Mongolia Dalam, menyebabkan getaran yang cukup terasa di daerah tersebut. Baogang United Steel merupakan perusahaan besar baja dan besi milik negara.

Rekaman daring menunjukkan ledakan tersebut mengirimkan kepulan asap besar ke langit, sementara tanah dipenuhi puing-puing, termasuk langit-langit dan pipa yang runtuh.

Lima dari puluhan orang yang dirawat di rumah sakit mengalami luka serius, menurut laporan media pemerintah yang dilansir BBC. Pihak berwenang sedang menyelidiki penyebab ledakan tersebut.