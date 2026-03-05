Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

China Kirim Utusan Khusus ke Timur Tengah, Upaya Redakan Ketegangan Konflik Iran

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |20:35 WIB
China Kirim Utusan Khusus ke Timur Tengah, Upaya Redakan Ketegangan Konflik Iran
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning (foto: AP)
JAKARTA - Pemerintah China berencana mengirim utusan khusus ke kawasan Timur Tengah, sebagai bagian dari upaya diplomasi untuk meredakan ketegangan yang meningkat akibat konflik di kawasan tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning mengatakan, bahwa utusan khusus untuk urusan Timur Tengah, Zhai Jun, akan segera melakukan kunjungan ke sejumlah negara di kawasan tersebut.

“Zhai Jun akan melakukan perjalanan ke Timur Tengah dalam waktu dekat dan secara aktif berupaya membantu meredakan ketegangan,” ujar Mao Ning dalam pengarahan rutin kepada media di Beijing, seperti dilansir dari AP News, Kamis (5/3/2026).

Menurutnya, sejak pecahnya konflik yang melibatkan Iran, China telah melakukan berbagai upaya diplomasi intensif untuk mendorong terciptanya dialog dan de-eskalasi situasi.

 

