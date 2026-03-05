Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Istighosah Khassah Bakal Digelar di Jaksel Sikapi Situasi di Timteng

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |18:08 WIB
Istighosah Khassah Bakal Digelar di Jaksel Sikapi Situasi di Timteng
Istighosah Khassah bakal digelar di Jaksel sikapi situasi di Timur Tengah (Foto: Ist)
JAKARTA — Zawiyah Arraudah Jakarta akan menggelar kegiatan Istighosah Khassah dan Iftar Bersama pada Sabtu 7 Maret 2026 bertepatan dengan 17 Ramadhan 1447 H di Tebet, Jakarta Selatan menyusul memanasnya situasi global. Kegiatan ini menjadi momentum doa bersama sekaligus pernyataan solidaritas masyarakat Indonesia terhadap umat Muslim di Palestina, Iran, serta wilayah lain yang tengah dilanda konflik kemanusiaan.

Ratusan jamaah dan tokoh agama rencananya bakal hadiri kegiatan tersebut. Rangkaian kegiatan di antaranya pembacaan Hizb Nashor serta doa bersama yang dipimpin para masyayikh, yakni KH. Muhammad Danial Nafis (Khadimu Thariqoh Shiddiqiyah Darqowiyah Syadziliyah & Rois JATMAN DKI Jakarta) dan KH. Ahmad Marwazi Al Makki Al Batawi (Khadiem Syaikh Muhammad Yasin Bin Isa Al Fadani).

Pemilihan momentum 17 Ramadhan bukan tanpa alasan. Dalam tradisi Islam, tanggal tersebut memiliki nilai historis karena berkaitan dengan peristiwa besar seperti Perang Badar dan Fathu Makkah yang dimaknai sebagai simbol keteguhan iman serta solidaritas umat Islam.

Menurut Ketua panitia H. Reza Milady, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian moral dan kemanusiaan para ahlu thariqoh, sekaligus ajakan untuk memperkuat persatuan umat (Ittihadul Ummah) dalam merespons situasi global melalui langkah yang damai dan konstitusional guna membantu serta membela umat Islam di Palestina, Iran, Sudan, dan wilayah dunia Islam lainnya.

“Kami menegaskan bahwa tindakan militer gabungan Israel-AS yang memicu konflik berdarah dan serangan balasan serta memanasnya konflik wilayah di kawasan Teluk Persia dan Timur Tengah (Timteng) merupakan potret ego kekuasaan dan krisis nurani paling memalukan di abad ini,” ujar Reza dalam keterangannya, dikutip Kamis (5/3/2026).

Pihaknya menegaskan sikap solidaritas terhadap Palestina, Iran, dan dunia Islam lainnya sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menolak penjajahan di atas dunia serta mendukung kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Diharapkan ketegangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah dapat segera mereda sehingga perluasan konflik dapat dihentikan dan korban jiwa tidak terus bertambah.

Selain istighosah, kegiatan yang terbuka untuk umum ini juga akan diisi dengan buka puasa bersama sebagai simbol persatuan sekaligus penguatan solidaritas sosial saat Ramadhan.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
