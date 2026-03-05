Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran Klaim 500 Tentara AS Tewas dalam Lima Hari Perang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |09:53 WIB
Iran Klaim 500 Tentara AS Tewas dalam Lima Hari Perang
Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Larijani.
A
A
A

JAKARTA – Pejabat keamanan tertinggi Iran, Ali Larijani, pada Rabu (4/2/2026) mengklaim bahwa lebih dari 500 tentara Amerika Serikat (AS) telah tewas dalam perang yang berlangsung selama lima hari, sejak dimulai pada Sabtu (28/2/2026)Dalam sebuah unggahan di X, Larijani mengatakan Presiden AS Donald Trump telah terpengaruh oleh "tingkah laku konyol" Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, menuduhnya “menyeret rakyat Amerika ke dalam perang yang tidak adil dengan Iran.”

“Sekarang dia harus menghitung — dengan lebih dari 500 tentara Amerika tewas hanya dalam beberapa hari terakhir, apakah Amerika masih diutamakan atau Israel,” tulisnya, sebagaimana dilansir TRT.

Pentagon hanya mengumumkan kematian enam tentara AS sejak Sabtu, empat di antaranya di Kuwait.

Larijani, yang sebelumnya menjabat sebagai penasihat senior Khamenei dan saat ini memimpin Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, memperingatkan dalam pesan samar bahwa “kisah ini berlanjut.”

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/18/3205075//rekaman_idf-jbN3_large.jpg
Pakar Pertahanan Ungkap Taktik Iran Kecoh Serangan Udara Israel, Pakai Lukisan Tanah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/18/3205074//menteri_pertahanan_jerman_boris_pistorius-saPI_large.jpg
Jerman dan Belgia Tolak Bantu Serang Iran, AS dan Israel Kehilangan Dukungan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/18/3205056//pm_israel_benjamin_netanyahu-CGeH_large.jpg
Netanyahu Minta Klarifikasi ke Gedung Putih Terkait Dugaan Pembicaraan Rahasia AS-Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/18/3205051//as_serang_iran-l5EM_large.jpg
Spanyol Bantah Bakal Bantu AS Serang Iran, meski Trump Ancam Putus Hubungan Dagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/18/3205048//mantan_presiden_iran-7kzC_large.jpg
Mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad Dikabarkan Masih Hidup Usai Dirumorkan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205050//demokrat-Nkmi_large.jpg
AHY Ungkap Pesan SBY ke Prabowo Terkait Konflik AS-Israel dan Iran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement