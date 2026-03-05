Iran Klaim 500 Tentara AS Tewas dalam Lima Hari Perang

JAKARTA – Pejabat keamanan tertinggi Iran, Ali Larijani, pada Rabu (4/2/2026) mengklaim bahwa lebih dari 500 tentara Amerika Serikat (AS) telah tewas dalam perang yang berlangsung selama lima hari, sejak dimulai pada Sabtu (28/2/2026) Dalam sebuah unggahan di X, Larijani mengatakan Presiden AS Donald Trump telah terpengaruh oleh "tingkah laku konyol" Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, menuduhnya “menyeret rakyat Amerika ke dalam perang yang tidak adil dengan Iran.”

“Sekarang dia harus menghitung — dengan lebih dari 500 tentara Amerika tewas hanya dalam beberapa hari terakhir, apakah Amerika masih diutamakan atau Israel,” tulisnya, sebagaimana dilansir TRT.

Pentagon hanya mengumumkan kematian enam tentara AS sejak Sabtu, empat di antaranya di Kuwait.

Larijani, yang sebelumnya menjabat sebagai penasihat senior Khamenei dan saat ini memimpin Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, memperingatkan dalam pesan samar bahwa “kisah ini berlanjut.”