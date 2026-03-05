Ketegangan Memanas! Iran Klaim Hantam Kapal Tanker AS di Teluk Persia

JAKARTA – Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali memanas, setelah Iran mengklaim telah menyerang sebuah kapal tanker milik Amerika Serikat di Teluk Persia.

Televisi pemerintah Iran seperti dilansir dari bbc, Kamis (5/3/2026), melaporkan bahwa pasukan angkatan laut dari Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) melancarkan serangan terhadap kapal tanker tersebut pada pagi hari di wilayah utara Teluk Persia.

Dalam pernyataan yang dibacakan di televisi pemerintah, IRGC menyebut kapal tanker itu “terkena rudal di utara Teluk Persia” dan saat ini dilaporkan terbakar.

IRGC juga menegaskan pihaknya memiliki “kendali penuh” atas Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia dan menjadi salah satu rute utama distribusi minyak dunia.

Namun hingga kini, klaim tersebut belum dapat dikonfirmasi secara independen.

Sebelumnya, United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) melaporkan adanya insiden yang melibatkan sebuah kapal tanker di perairan Teluk utara, dekat wilayah Kuwait.