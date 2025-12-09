Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ibu ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta Diperiksa Polisi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |12:11 WIB
Lokasi ledakan di SMAN 72 Jakarta (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Lokasi ledakan di SMAN 72 Jakarta (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
JAKARTA – Polda Metro Jaya menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap ibu dari anak berhadapan dengan hukum (ABH), pelaku ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara.

“Jadi, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap ibunya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, Selasa (9/12/2025).

Namun, Budi tak membeberkan lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan, termasuk kapan pemeriksaan tersebut dilakukan penyidik. "Ini kan kita juga harus melihat ibunya kondisi bekerja, kita masih melakukan tempo waktu yang tepat. Makanya, nanti kami dalami oleh penyidik pada ibunya," ujar dia.

Sebagai informasi, ledakan tersebut terjadi di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Jumat 7 November 2025 lalu. Tidak ada korban meninggal dunia dalam insiden itu. Namun, korban luka dalam peristiwa tersebut tercatat 96 orang.

Densus 88 Antiteror Polri menyebut terdapat tujuh peledak yang dibawa terduga pelaku ke SMAN 72 Jakarta. Dari total peledak yang dibawa terduga pelaku, empat di antaranya meledak di dua lokasi yang berbeda.

Sementara tiga peledak lainnya belum digunakan dan sudah disita petugas untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

(Arief Setyadi )

      
