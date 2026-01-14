Kadar Co2 Tinggi, Petugas Belum Bisa Masuk TKP Diduga Ledakan Tambang Emas Bogor

JAKARTA – Petugas kepolisian bersama aparat terkait belum bisa memasuki lokasi dugaan ledakan tambang emas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar). Sebab, kadar CO₂ masih tinggi.

"Anggota belum bisa masuk lokasi. Kadar CO₂ masih tinggi," ujar Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto saat dikonfirmasi iNews Media Group, Rabu (14/1/2026).

Kepolisian bersama Forkopimda setempat sudah turun langsung untuk mengecek lokasi kejadian.

Hingga kini, akibat keterbatasan akses ke lokasi, belum diketahui apakah terdapat korban dalam peristiwa tersebut.

(Arief Setyadi )