Jakarta Hujan, Lalu Lintas di Kuningan Padat Merayap

JAKARTA – Hujan mengguyur kawasan Jakarta Selatan pada Rabu (14/1/2026). Kondisi ini membuat sejumlah titik jalanan padat, salah satunya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Terpantau Jalan HR Rasuna Said menuju Jalan Mampang Prapatan padat merayap sore hari ini. Kepadatan sudah nampak dari arah Menteng menuju Ragunan.

Titik kepadatan terjadi di kawasan Epicentrum Kuningan, Underpass Mampang Prapatan, hingga setelah lampu merah Jalan Kapten Tendean.

Kepadatan juga terjadi di Underpass Mampang hingga ke Jalan Kapten Tendean menuju arah Blok M. Sebaliknya, dari arah Blok M menuju Mampang dan dari arah Ragunan menuju Menteng terlihat arus lalu lintas ramai cenderung lancar.

Kondisi lalu lintas yang padat juga terpantau di Jalan Gatot Subroto, tepatnya dari arah Slipi menuju Cawang. Sebaliknya, arus lalu lintas dari arah Cawang menuju Slipi terlihat padat meski cenderung lancar.

Kepadatan terjadi karena adanya peningkatan volume kendaraan pada jam pulang kantor. Terlebih, jalanan basah dan licin imbas hujan membuat kendaraan hanya bisa melaju di kisaran kecepatan 5–15 km per jam saja.

Petugas kepolisian terlihat berada di sejumlah titik untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan.

(Arief Setyadi )