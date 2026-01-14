Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jakarta Hujan, Lalu Lintas di Kuningan Padat Merayap

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |17:41 WIB
Jakarta Hujan, Lalu Lintas di Kuningan Padat Merayap
Lalu lintas Kuningan, Jaksel padat merayap (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Hujan mengguyur kawasan Jakarta Selatan pada Rabu (14/1/2026). Kondisi ini membuat sejumlah titik jalanan padat, salah satunya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. 

Terpantau Jalan HR Rasuna Said menuju Jalan Mampang Prapatan padat merayap sore hari ini. Kepadatan sudah nampak dari arah Menteng menuju Ragunan. 

Titik kepadatan terjadi di kawasan Epicentrum Kuningan, Underpass Mampang Prapatan, hingga setelah lampu merah Jalan Kapten Tendean.

Kepadatan juga terjadi di Underpass Mampang hingga ke Jalan Kapten Tendean menuju arah Blok M. Sebaliknya, dari arah Blok M menuju Mampang dan dari arah Ragunan menuju Menteng terlihat arus lalu lintas ramai cenderung lancar.

Kondisi lalu lintas yang padat juga terpantau di Jalan Gatot Subroto, tepatnya dari arah Slipi menuju Cawang. Sebaliknya, arus lalu lintas dari arah Cawang menuju Slipi terlihat padat meski cenderung lancar.

Kepadatan terjadi karena adanya peningkatan volume kendaraan pada jam pulang kantor. Terlebih, jalanan basah dan licin imbas hujan membuat kendaraan hanya bisa melaju di kisaran kecepatan 5–15 km per jam saja.

Petugas kepolisian terlihat berada di sejumlah titik untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/338/3195400/ledakan-EtrK_large.jpg
Breaking News! Tambang Emas di Bogor Diduga Meledak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193736/ledakan-bS5r_large.jpg
Ledakan Pipa Gas di Inhil, DPR: Prabowo Komitmen soal Kedaulatan Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/18/3193126/viral-Zx6A_large.jpg
Korban Ledakan Pesta Tahun Baru di Bar Swiss Bertambah, 40 Orang Tewas dan Ratusan Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/18/3193048/ledakan-d6fF_large.jpg
Ledakan Dahsyat di Bar Swiss saat Pesta Malam Tahun Baru, 10 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3192975/viral-CsYj_large.jpg
Direktur dan Kepala Produksi Ditetapkan Tersangka Kasus Ledakan Dahsyat Gedung Nucleus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188742/ledakan-puPb_large.jpg
Ibu ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta Diperiksa Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement