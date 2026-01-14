Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Breaking News! Tambang Emas di Bogor Diduga Meledak

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |17:29 WIB
Breaking News! Tambang Emas di Bogor Diduga Meledak
Ilustrasi ledakan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Tambang emas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), diduga meledak. Petugas disebut belum bisa masuk ke dalam lokasi.

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto mengungkapkan, kepolisian bersama Forkopimda setempat sudah turun langsung ke lokasi kejadian.

"Forkopimda masih dalam perjalanan untuk cek lokasi," kata Wikha saat dikonfirmasi iNews Media Group, Rabu (14/1/2026).

Wikha menyebut, kepolisian dan petugas gabungan lainnya hingga saat ini belum bisa mendekat ataupun memasuki tempat kejadian perkara (TKP).

"Anggota belum bisa masuk lokasi. Kadar CO₂ masih tinggi," ujar Wikha.

Sebab itu, belum diketahui apakah ada korban dalam peristiwa tersebut.

(Arief Setyadi )

      
